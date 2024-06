Medaglie e soddisfazioni per la Canottieri Luino a Corgeno di Vergiate

La Canottieri Luino ha partecipato con successo a un weekend di doppie regate nelle acque del lago di Comabbio a Corgeno di Vergiate. Sabato 15 giugno si è tenuta la Coppa Montù, mentre domenica 16 si è disputato il Trofeo D’Aloja, favorito dalla tregua del maltempo.

Galleria fotografica La Canottieri Luino brilla nel weekend di gare a Corgeno di Vergiate 4 di 12

Sabato l’affermazione del 2 senza Under 17 di Marco Ronzoni e Lorenzo Segato. Secondo il 4 di coppia di Aurora Morandi e Alice Garofalo che hanno corso con i colori della Canottieri Gavirate insieme a Martina Gilaj e Matilde Bernasconi. Bronzo per il singolista leggero Under 23 Alex Dellea. Sesto l’under 17 Valentino Arioldi, settimo il coetaneo Andrea Piazza.

Domenica, oltre alla felice partecipazione degli allievi A Saul Finaro ed Alessandro Cicchillo, si registrano quattro podi. Gli ori del cadetto Tiago Funaro e del 4 di coppia Allievi B2 di Tommaso Seminatore, Martino Scalfone, Carmine Melone e Federico Della Terza. L’argento del doppio Allievi B1 di Marco Ghilardi ed Enea Casnedi. Il bronzo dell’allievo B1 di Manuel Mentasti. Quarti posti per gli allievi C Francesco Passera e Alessandro Della Terza e per il 4 di coppia Cadetti firmato da Emanuele Buzzi e Francesco Putignano (quinti nel 2 senza), Tiago Funaro e Nicolò Ioannoni (ottavo nel 7,20), le esordienti allieve B2 Vanessa Bianchi ed Elena Fantinato. Sesto il doppio Allievi B2 composto da Paolo Grasso ed Emanuele Loguercio. Da segnalare anche i settimi posti dell’allievo B2 Leonardo Mechelli e del doppio Cadetti di Emiliano Prata e Emanuele Fognini (ottavo nel 7,20).