Monate, 430 “Pionieri” in gara sul lago. Lavizzari, Ferrian e la Robur profeti in patria

C’è tanto Varesotto sul podio della terza tappa dell’IOWT – Italian Open Water Tour – disputata nelle acque del Lago di Monate, prova storica sui percorsi dove è praticamente nato il circuito di nuoto in acque libere organizzato dai “Glaciali” e ormai affermato in tutta Italia.

La “Traversata dei Pionieri” è stata presa d’assalto dagli appassionati, per molti dei quali la gara varesotta è stata quella dell’esordio stagionale nell’IOWT: ben 430 gli atleti al via, provenienti da tutta Italia ma anche da diversi Paesi stranieri per una giornata finalmente estiva con sole in cielo e acque limpide.

HARD SWIM – A livello agonistico i padroni di casa hanno dato spettacolo: nella “Hard Swim” – la prova più lunga, 5mila metri – la gara maschile è stata vinta da Simone Lavizzari della Robur et Fides mentre quella femminile dalla giovane Sofia Ferrian di Ternate, alla prima esperienza su una distanza così impegnativa.

Lavizzari ha nuotato in 1h02’56” precedendo il trentino Massimo Grisenti (Luzzi Impavidi) ed Edoardo Casu del Team Insubrika. Nella classifica “Natural” (solo costume e occhialini) successo per Filippo Marchini (Swimmer Inside) su Andrea Zenatti ed Enrico Ciola (Luzzi Impavidi) mentre Abe Eggink e Sandro Vezzani (entrambi della Swimmer Inside) ha vinto rispettivamente tra gli Over 40 e gli Over 50.

Ferrian invece ha chiuso in 1h10’07” superando Sophie Lupica e la genovese Sara Montanari: la ternatese si è imposta anche tra i “Natural”. Julia Scardova ha vinto tra le Over40, Rita Selleri (Swim&Care) tra le Over50.

SMILE SWIM – Ferrian, appena 15 anni, non si è accontentata di dominare la Hard Swim e si è imposta in 35’19” anche nella Smile Swim di 2.500 metri (prima anche tra i “Natural”) davanti alla valbossina Camilla Montalbetti (Insubrika) e a Paola Brusadelli (Leccolimpica) che è stata anche la prima Over40. Federica Bottinelli (Swim&Care) la migliore Over50. Tra gli uomini successo per il bolognese Federico Costa, all’esordio a Monate, che ha nuotato in 30’41” precedendo Stefano Ghisolfo (UniGe-Cus) e Fabio Soave (Robur et Fides). Diego De Ambrosis ha vinto tra i “Natural” mentre le categorie d’età hanno premiato il reatino Matteo Pelagalli Ficorilli (Swim Revolution) e il pavese Marco Allegretti (Attraversatori di pozzanghere).

I trentini Luzzi Impavidi (Grisenti, Zenatti, Ciola, Bianchi e De Nardi) hanno invece vinto il Trofeo Best Team che somma i cinque migliori tempi fatti segnare da ogni squadra; secondi gli Attraversatori di Pozzanghere di Pavia (Allegretti, Cherchi, Maestri, Gianoli e Falcone), terza Swim&Care (Antonelli, De Ferrari, Bottinelli, Annovazzi e Canavesi).

STAFFETTA – Ben 22 le squadre impegnate nella staffetta che conclude ogni giornata dell’IOWT. La vittoria è andata a “I Roburini” di Varese con Simone Lavizzari, Fabio Soave e Marco Lazzati nello strepitoso tempo di 34’25” davanti ai vincitori delle prime due tappe e detentori del Challenge “Luzzi Volanti” (Grisenti, Zenatti, Ciola). A completare il podio il “Team Insubrika” (Casu, Brebbia, Rabbolini) mentre i Luzzi hanno ottenuto anche il Best Team per il gruppo più numeroso.

«La tappa di Monate è stata davvero magica – commenta il coordinatore del circuito, Marcello Amirante – Si è respirata un’atmosfera davvero unica che ha portato sul podio atleti varesini e francesi così come irlandesi reatini e trentini. Tutti accomunati dalla passione del nuoto in acque libere e dalla comunità di Italian Open water Tour. Questa è la vera e propria summa dello spirito su cui è nato Il Trittico del nord di cui La traversata dei Pionieri è capofila».

Come nelle altre tappe, la Traversata dei Pionieri è andata oltre all’evento agonistico occupandosi anche di tematiche sociali come il trofeo dedicato ai donatori Avis (alla veneta Francesca De Nardi) e il sostegno alla onlus RarePartners. Il Progetto [E]motion ha come testimonial il triathleta genovese Alessandro Mennella, affetto dalla sindrome di Usher, rara malattia degenerativa che porta alla cecità e alla sordità.

Archiviata la prima prova del “Trittico del Nord”, l’IOWT prosegue ora con le tappe di Gaeta, Camogli e quindi Maccagno. Il Trittico invece si completerà il 1° settembre a Caldonazzo (Trento) e il 21-22 settembre a Peschiera del Garda dove la Smile Swim si disputerà in notturna.