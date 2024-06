Monti: “L’ospedale di Cuasso sarà realizzato con fondi regionali. Nei prossimi mesi la delibera”

«Per Cuasso al Monte nessuna cattiva notizia». Dopo il riparto deciso con delibera della giunta lombarda dei fondi stanziati dallo Stato per l’edilizia sanitaria, l’esclusione del presidio di Cuasso al Monte appariva come uno stralcio o, quantomeno un rinvio-

A chiarire le cose interviene il Presidente della Commissione Welfare del Consiglio regionale, Emanuele Monti: «Le realizzazioni dei progetti che lo riguardavano sono passate dai fondi nazionali a quelli regionali, rendendo possibile la concretizzazione della parte relativa alla ricerca in collaborazione con l’università, cosa che non sarebbe stato possibile coi fondi nazionali perché non lo prevedevano».

Monti spiega che il carattere scientifico dell’opera avrebbe comportato l’esclusione dalla lista di interventi definita ex art 20. Per questo motivo, dall’iniziale individuazione dei fondi statali si è virato su un costo interamente a carico della Regione cosa che: « porterà a una velocizzazione dell’iter, venendo meno il doppio passaggio col Ministero».

La dichiarazione di Emanuele Monti arriva dopo un confronto con il Direttore generale della sanità lombarda, Marco Cozzoli: « Per quanto riguarda Cuasso – prosegue Monti – nei prossimi mesi le risorse saranno meglio definite con una delibera apposita. Con queste importanti decisioni, Regione Lombardia dimostra ancora una volta il suo impegno nel migliorare la sanità pubblica, garantendo strutture moderne e all’avanguardia per tutti i cittadini lombardi».I