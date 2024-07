Incontro sull’Ospedale di Cuasso: appaltati i lavori per l’ospedale di comunità, primo passo verso la rinascita

Qualcosa si muove per l’Ospedale di Cuasso al Monte. Lunedì a Varese si è svolto un incontro tra il direttore generale di Asst Settelaghi Giuseppe Micale e una delegazione composta dal sindaco di Cuasso al Monte Loredana Bonora e dal vicesindaco Marco Pistocchini e da Angelo Ferrarello e Gianbattista Seresini in rappresentanza del Comitato per l’Ospedale. All’incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Emanuele Monti.

Sul tavolo i progetti per il futuro dell’ospedale e i tempi per la loro realizzazione.

Il direttore Micale ha presentato la determina per l’avvio dei lavori per l’Ospedale di Comunità, primo passo verso la riattivazione della struttura. Il progetto prevede la sistemazione del piano terreno della struttura principale, dove saranno ospitati ambulatori, Cup e guardia medica. Al piano superiore uno spazio per il post ricovero ospedaliero: una ventina di posti letto per pazienti dimessi dall’Ospedale di Circolo, che saranno gestiti dai medici di base.

I lavori, già appaltati ad una ditta trentina attraverso la piattaforma regionale Aria spa, dovrebbero iniziare prima della fine dell’anno e concludersi entro 550 giorni, dunque all’incirca a metà 2026. Costo complessivo dell’intervento tre milioni e 600mila euro, con fondi del Pnrr.

Del progetto più ampio per la riqualificazione e il rilancio dell’ospedale nel suo complesso, ha parlato Emanuele Monti, confermando la trasformazione del presidio di Cuasso in ospedale universitario con un’area specialistica per la pneumologia. Progetto ben più a lungo termine, con altri costi decisamente più pesanti (24 milioni di euro) e dai tempi ancora non definiti. Anche qui qualcosa si muove: a breve, ha detto Monti, ci sarà un primo incontro preliminare dove saranno meglio dettagliati i diversi aspetti dell’intervento.

Restando al progetto “piccolo” ma concreto dell’Ospedale di Comunità, alcune perplessità sono state esposte sia dal Comitato per l’Ospedale che lamenta i tempi lunghi, sia dal sindaco Loredana Bonora che ha auspicato in particolare che Asst riveda il progetto per quanto riguarda la sostenibilità energetica, anche alla luce della Comunità energetica rinnovabile che si sta costruendo proprio su iniziativa del Comune di Cuasso.

«Sono contenta che ci si stia finalmente avvicinando alla concretezza e mi auguro che anche sulla questione energetica si possa rivedere il progetto», ha detto Loredana Bonora. Su questo c’è stata una prima apertura; Emanuele Monti e la direzione di Asst Settelaghi dovrebbero incontrarsi a breve per affrontare il tema del risparmio energetico e della possibile adesione alla Comunità energetica di Cuasso che valutano entrambi positivamente.

Per quanto riguarda i tempi, Angelo Ferrarello del Comitato per l’Ospedale ha così commentato: «Tempi necessari previsti per autorizzazioni varie 60 giorni.

Le procedure licenze edilizie non avranno ostacoli da parte del Comune ,speriamo di riuscire ad accorciare i tempi anche con i vigili del fuoco. Poi la cantierizzazione. Altra macroscopica incongruenza i tempi previsti esecuzione dei lavori: 550 giorni per un cantiere libero da utenze sono un’enormità». Su questo fronte il sindaco, presente all’incontro con il responsabile dell’Ufficio tecnico Massimo Munari, ha promesso l’evasione della pratica edilizia in tempi brevissimi.

Infine si è accennato anche alla questione sicurezza dell’Ospedale, tema che nelle scorse settimane aveva visto fronteggiarsi Asst Settelaghi e Comune di Cuasso. A breve è previsto un tavolo di confronto a cui saranno presenti Asst, il sindaco di Cuasso e il Comitato.