Comune e Sette Laghi insieme per tutelare l’ospedale di Cuasso al Monte

Dopo il battibecco sulla via di accesso al presidio ospedaliero, il sindaco di Cuasso al Monte e l’Asst Sette Laghi si sono seduti attorno a un tavolo per discutere di come mettere in sicurezza gli stabili ed evitare visite sgradite.

La Direzione di ASST Sette Laghi ha confermato che sta procedendo ad inibire tutti gli accessi ai padiglioni tramite rete elettrosaldata e muratura delle porte e sta valutando di riposizionare un sistema di sorveglianza (le telecamere che c’erano sono purtroppo state colpite dai vandali) che consenta un controllo a distanza degli accessi nella proprietà.

«Le effrazioni e i vandalismi all’Ospedale di Cuasso rappresentano un grosso problema sia per la nostra proprietà, continuamente danneggiata, sia per la sicurezza della cittadinanza, di cui il Sindaco si è fatto giustamente portavoce, cosa di cui la ringraziamo – ha sottolineato il Direttore Amministrativo di ASST Sette Laghi Ugo Palaoro – Il nostro impegno è massimo e intendiamo attuare ogni soluzione possibile, compatibilmente con la natura sociosanitaria di ASST Sette Laghi, per potenziare la sorveglianza sulle nostre proprietà e arginare un fenomeno che potrebbe avere conseguenze peggiori quando, a partire dal 2026, andremo a ripopolare di attività e persone una parte di quegli edifici. A tale scopo, la collaborazione del Comune è e continuerà ad essere preziosa e ringraziamo il Sindaco per la grande disponibilità offertaci. Quando si affrontano problematiche così complesse, è decisivo poter contare su una rete di collaborazioni tra istituzioni».

Ogni soluzione avrà comunque una durata limitata dati i lavori che partiranno nell’ala della vecchia medicina dovetroverà spazio l’ospedale di comunità. Il progetto, finanziato con fondi PNRR, deve essere concluso entro la primavera 2026 e l’intervento edile ha una durata prevista di circa 550 giorni e dovrebbe quindi concludersi entro maggio/giugno 2026.