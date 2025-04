L’auto prende fuoco durante la marcia: conducente illeso, intervento dei vigili del fuoco a Cuasso al Monte

Qualche momento di apprensione questa notte a Cuasso al Monte, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in movimento. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 in via Garibaldi nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile.

Il conducente, notando la presenza di fumo all’interno dell’abitacolo, è riuscito prontamente a fermare l’auto e ad abbandonarla, rimanendo fortunatamente illeso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata.

Non si registrano altre persone coinvolte né danni a cose, se non al veicolo stesso, gravemente danneggiato dall’incendio. Restano ancora da chiarire le cause precise del rogo, sulle quali sono in corso gli accertamenti dei tecnici.