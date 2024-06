Morire di Carcere. A Fagnano Olona un convegno su sovraffollamento e diritti dei detenuti

Un’occasione per riflettere sulle condizioni dei detenuti nelle carceri italiane e per proporre soluzioni che possano migliorare la loro dignità e il rispetto dei diritti umani all’interno del sistema penitenziario italiano. Problemi atavici del nostro sistema detentivo di cui si parla troppo poco.

Per questo venerdì 28 giugno a Fagnano Olona, presso la sede operativa “La Valle di Ezechiele”, si terrà un convegno intitolato “Morire di Carcere: sovraffollamento, dignità dei detenuti e tutela dei diritti”. L’evento, organizzato dalla cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele” e moderato da autorevoli esponenti del settore, si articolerà in due parti, dalle 17:00 alle 22:30, affrontando temi cruciali legati al sistema carcerario italiano.

“Vivere il Carcere: Voci da Dentro”

La prima sessione del convegno, dalle 17:00 alle 19:30, sarà una tavola rotonda intitolata “Vivere il carcere: Voci da dentro”, con l’obiettivo di dare voce alle esperienze dirette dei detenuti. Questo segmento vedrà la partecipazione di figure chiave come l’Avv. Roberto Aventi, responsabile della Scuola Territoriale di Busto Arsizio, e l’Avv. Tiberio Massironi, componente della stessa scuola.

“Carcere Estrema Ratio”

La seconda sessione, dalle 21:00 alle 22:30, sarà dedicata al tema “Carcere Estrema ratio: Carattere Rieducativo e risocializzante o punitivo? Problemi e iniziative”. Questa discussione approfondirà le funzioni del carcere, esplorando se il sistema attuale sia più orientato alla punizione o alla riabilitazione dei detenuti.

Dialogo tra esperti

I saluti di apertura saranno affidati alla Dott.ssa Anna Bonanomi, presidente de “La Valle di Ezechiele”, seguiti dall’introduzione dell’Avv. Samuele Genoni, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio. Nel corso del convegno, esperti del settore carcerario e rappresentanti delle istituzioni dialogheranno tra loro. Tra i partecipanti spiccano la Dott.ssa Benedetta Rossi, magistrato di sorveglianza del Tribunale di Varese, la Dott.ssa Maria Pitaniello, direttrice della Casa Circondariale di Busto Arsizio, e Don David Maria Riboldi, cappellano della stessa struttura.

Contributi delle Autorità

L’evento vedrà anche la partecipazione di esponenti politici come il Sen. Alessandro Alfieri e l’On. Maria Chiara Gadda, membri della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, oltre al Dott. Emanuele Monti del Consiglio Regione Lombardia.