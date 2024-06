Nadia Cannito chiude la campagna elettorale per il ballottaggio a Malnate

Festa e brindisi per Nadia Cannito, che questa sera ha sfidato il maltempo e ha chiuso la campagna elettorale per il ballottaggio a Malnate in piazza delle Tessitrici insieme a simpatizzanti, cittadini ed esponenti del Partito democratico e delle liste che l’hanno sostenuta.

Diversi gli esponenti di spicco del Partito democratico al suo fianco per l’ultimo atto di una campagna elettorale lunga, sicuramente impegnativa e ricca di appuntamenti. Insieme al senatore Alessandro Alfieri e al consigliere regionale Samuele Astuti, c’erano la segretaria provinciale del Pd Alice Bernardoni, il consigliere provinciale Michele di Toro e il sindaco di Varese Davide Galimberti.