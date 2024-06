Nasce il progetto Wabi Sabi, l’Arca di Tradate promuove cura e bellezza per l’inclusione dei minori disabili

L’Arca Società Cooperativa Sociale, da oltre trent’anni a fianco dei bambini e dei ragazzi con disabilità del territorio di Tradate, e Tagli & Dettagli, realtà impegnata nel settore della bellezza, uniscono le forze per dare vita a Wabi Sabi, un progetto di cura del sé e inclusione sociale per persone con disabilità.

«Wabi Sabi è la nostra nuova, entusiasmante attività di bellezza e cura del sé, nata dalla profonda amicizia con Alessandro, Maria, Daniela e Veronica e dalla loro generosa sensibilità – spiegano i responsabili del progetto – Molto più di un semplice taglio di capelli a domicilio o di un’attività di igiene personale, Wabi Sabi permetterà ai bambini e ai ragazzi con disabilità de L’Arca di costruire percorsi di inclusione sociale in Cooperativa e sul territorio e di sperimentare in prima

persona la valorizzazione della loro immagine, la relazione sociale, la possibilità di scegliere per sé, secondo i propri desideri».

Il progetto è tra i cinque selezionati da MSD CrowdCaring, l’iniziativa nazionale di mentorship per attività di sostenibilità sociale di MSD e Eppela. Le donazioni raccolte sul portale nella campagna flash verranno raddoppiate dalla multinazionale per sostenere il progetto di inclusività per i bambini e i ragazzi disabili del territorio.

«Perché il nostro sogno si realizzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto: con una piccola donazione, si potrà garantire lo svolgimento dell’attività per un anno intero aiutandoci a creare questo percorso di bellezza, emozioni e sorrisi».

La campagna rimarrà aperta fino al 5 luglio e, se verranno raggiunti 30 donatori, l’azienda MSD raddoppierà la cifra raccolta.

Per sostenere il progetto, è possibile collegarsi al portale www.eppela.com/wabisabi e effettuare una donazione con pagamento elettronico.