Nicolini: “Trasformiamo Brebbia da paese di passaggio a luogo per fermarsi”

Elena Nicolini, 51 anni, sposata e residente a Brebbia, è la candidata della lista “Brebbia Alternativo” per le prossime amministrative. Una scelta maturata dopo aver conosciuto i fondatori di Movimento Alternativo con i quali condivide «una forte sintonia sulle idee, specialmente riguardo al sociale», settore del quale è responsabile all’interno del gruppo.

«Ho accettato la proposta come sfida personale – spiega la candidata -. Attualmente sono volontaria in Auser Varese e nella Proloco Montegrino Valtravaglia e professionalmente lavoro presso il comune di Varese, nel settore della Polizia Locale». Nicolini vive a Brebbia da due anni e, dopo la scelta di candidarsi, ha partecipato attivamente a diversi momenti di incontro con i cittadini: «Siamo stati più volte in piazza mercato, con i nostri gazebo, per ascoltare i pareri e le esigenze dei brebbiesi e successivamente abbiamo preparato un programma che raccoglie le nostre proposte».

Brebbia, secondo Nicolini, è un paese che deve tornare a vivere: «Da una parte perché mancano proposte per i cittadini, soprattutto per i più giovani, dall’altra per quanto riguarda il commercio. Brebbia è conosciuta come comune di passaggio, ma dobbiamo lavorare per trasformare questo limite in un’opportunità: far diventare il nostro paese un luogo dove le persone possano fermarsi e vivere il centro. Inoltre, le poche attività presenti rischiano di svuotarsi ed è necessario un intervento per rivitalizzare l’area».

Turismo, sport, momenti per il tempo libero: sono queste alcune delle soluzioni che la lista ha individuato per tornare a recuperare momenti e spazi di aggregazione. «La nostra squadra è composta da persone accomunate dalla voglia di fare e mettersi in gioco, puntando sul territorio». Qui i candidati

