Nove buche per la croce rossa: un torneo di golf e una cena di inizio estate per la CRI di Varese

Domenica 16 giugno 2024, per il terzo anno consecutivo, il Panorama Golf Varese in via Belmonte 169 ospiterà il torneo di Golf “9 buche per Croce Rossa”. L’evento, organizzato dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana, contribuirà alla raccolta di fondi da destinare alle attività socio-assistenziali del comitato cittadino CRI, diretto dal neo eletto Presidente Simone Filippi.

La giornata inizierà alle 17 con la Terza Edizione del Torneo, aperto a tutti gli appassionati di questo elegante sport. L’evento sarà anche l’occasione per mostrare il nuovo automezzo del Comitato cittadino donato dalla Fondazione UBI Banca Varese ONLUS. Per l’iscrizione al torneo, riservata esclusivamente ai giocatori tesserati, si prega di contattare la segreteria del Golf Panorama al numero 0332.330356 oppure via mail info@panoramagolf.it

Al 19.30, terminato il Trofeo con le premiazioni, seguirà la consueta Cena di inizio Estate che prevede un ricco buffet di antipasti, un gustoso primo e per finire un dessert speciale (50 euro a persona), il cui ricavato andrà alle attività di Croce Rossa Varese. Una lotteria animerà la serata e sarà un momento simpatico da condividere.

La cena prevede la prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 14 giugno al numero +393666454396 o all’indirizzo mail eventi@crivarese.it