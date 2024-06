Open day alla Liuc di Castellanza con la doppia scelta in presenza e on line

Venerdì 5 luglio, dalle ore 17.00 in Aula C229 e online si svolgerà l’open day “ibrido” dell’Università Carlo Cattaneo Liuc di Castellanza. Una formula doppia per consentire agli studenti di avere informazioni sui corsi di laurea di Economia e Management e Ingegneria Gestionale, sulle numerose opportunità e i servizi LIUC.

È, inoltre, un’occasione importante per un primo contatto diretto con i Docenti e per avere tutti gli approfondimenti sui piani di studio.

Dalle ore 16.00, saranno presenti anche desk informativi per i principali servizi e i corsi di laurea.

Dalle 18.00, invece, sarà possibile partecipare ai 2 laboratori:

– Data Spritz Club: un meet & greet – arricchito da spritz e attività interattive – per comprendere come l’analisi dei dati sia a supporto del management;

– i-FAB una fabbrica 4.0: analisi del paradigma Industry 4.0 e test sulle tecnologie implementate nel laboratorio i-FAB.

Il Test di Ammissione al Corso di Laurea in Economia e Management, obbligatorio per tutti, si svolgerà giovedì 18 luglio, ore 12.00, da remoto.

Logica, comprensione del testo, elementi di matematica di base, cultura generale e attualità sono le conoscenze richieste. 60 domande a risposta multipla in 75 minuti. Gli studenti risultati idonei, avranno poi la possibilità di pre-immatricolarsi.

Iscrizioni entro martedì 11 luglio a questo link https://www.liuc.it/orientamento/open-day-lauree-triennali/?utm_source=mailup&utm_medium=email

Il Test di Ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, obbligatorio per tutti, è il Test TOLC-I, che si svolgerà, da remoto, secondo il calendario CISIA.

5 sezioni: matematica, logica, scienze, comprensione verbale e conoscenza della lingua inglese.

I test possono essere sostenuti dagli studenti del 4° e 5° anno delle Scuole Superiori.