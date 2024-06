Operaio gravissimo: investito dal piombo fuso in una ditta di Brugherio

Investito da una colata di piombo che lo ha raggiunto al collo, alle braccia e alle gambe: l’ennesimo, gravissimo, infortunio sul lavoro è avvenuto passate alle 7 di mercoledì alla “Piomboleghe“ di Brugherio, azienda metallurgica della zona industriale del centro brianzolo che opera nel settore del riciclo delle batterie al piombo esauste e dei residui piombosi.

La dinamica precisa sui fatti è affidata alla ricostruzione in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Monza: l’uomo, un operaio di 62 anni, è stato colpito dal metallo fuso.

Sul posto, in via Eratostene, quartiere industriale, ambulanza e automedica oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza il teatro d’intervento dei sanitari e aiutarli a soccorrere il ferito, immobilizzato, medicato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale san Gerardo di Monza.

Le condizioni del lavoratore sono gravissime a causa della percentuale del corpo colpito dal metallo fuso e della tipologia delle ustioni.