Ottimi risultati per la San Martino Malnate ai campionati nazionali del Csi

Nella settimanda dal 27 maggio al 7 giugno si sono svolti nella splendida cornice della Città di Urbino i campionati nazionali di ginnastica artistica del Centro Sportivo Italiano. Un importante evento sportivo nazionale, che ha visto la società San Martino Malnate ha partecipato con ben 25 atleti.

Venerdì 31 maggio ha disputato la sua prima gara nazionale Leonardo Valente, che si è classificato sesto al corpo libero. Lunedì 3 giugno si è svolta la gara nazionale a squadre di ginnastica insieme. La società malnatese si è presentata con quattro squadre di categorie e livelli diversi. Per la San Martino è arrivato un secondo posto nella categoria allieve con la squadra “El conquistador” formata dalle atlete Syria, Sofia, Emma, Aida e Martina.

Nella categoria lupette un terzo posto con “The Jungle book” con Ilaria, Stella, Giorgia e Wendy.

Le altre due squadre si sono classificate quinta e ottava in Italia. Tutto lo staff, istruttori e direttivo si complimentano con le atlete e con le famiglie per la splendida riuscita delle competizioni. «Un pensiero anche ai genitori ai quali desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per il loro costante supporto e la loro instancabile dedizione. Sappiamo che essere genitori di atlete richiede sacrifici e un costante impegno, sia logistico che emotivo. Grazie per essere sempre presenti alle gare, per i viaggi, per il tempo trascorso sugli spalti e per tutto il supporto silenzioso ma fondamentale che offrite alle vostre figlie. Sono infinitamente grata per tutto ciò che fate per sostenerle, aiutarle a crescere e a raggiungere i loro obiettivi. È anche grazie a voi se queste giovani atlete stanno diventando non solo sportive migliori, ma anche e soprattutto persone migliori. Ci rivediamo a settembre con la stessa energia e passione che ci contraddistingue».