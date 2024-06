Patronale di San Giovanni. Busto Arsizio ringrazia i suoi cittadini migliori

Sarà quello dell’imprenditore Giorgio Paglini il nuovo nome che verrà impresso nei marmi all’ingresso del Comune di Busto Arsizio.

La giunta, infatti ha deliberato ieri, mercoledì i riconoscimenti che verranno conferiti lunedì 24 giugno, in occasione della Festa patronale di San Giovanni Battista, quando la città celebrerà la tradizionale Giornata del Ringraziamento.

Il conferimento della civica benemerenza e dei riconoscimenti a cittadini che si sono distinti per particolari meriti sarà formalizzato nel corso di una cerimonia in programma alle 9.30 nel parco della Villa Ottolini-Tosi. A seguire è prevista la messa solenne del santo patrono, in programma alle 11.30 in basilica san Giovanni, presieduta da mons. Pagani, nel corso della quale saranno ricordati alcuni anniversari di ordinazione sacerdotale.

La cerimonia inizierà con un momento dedicato a cittadini che hanno avuto importanti incarichi e titoli da parte di istituzioni nazionali. Si tratta di Angelo Lorenzo Crespi, nominato direttore della Pinacoteca di Brera, e di Sergio Ferrario, Danilo Francesco Guerini Rocco, Giovanni Colombo, che da poco hanno ricevuto onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica.

Seguirà la consegna dei ringraziamenti ai rappresentanti delle forze dell’ordine che si sono distinti per azioni importanti a tutela della sicurezza pubblica e degli attestati di particolare ringraziamento a persone impegnate per il bene comune: ad aprire questa parte della premiazione alcuni giovani che partecipano al progetto inclusivo Mai Paura, per l’arricchimento e l’insegnamento che offrono alla città. Tra questi Riccardo Maino, che sarà premiato anche per i suoi successi sportivi.

Sarà poi la volta del il Premio della Bontà della Filodrammatica Ferrari che quest’anno è sarà assegnato a Carlo Coppola, per l’attività di raccolta fondi da destinare ad enti benefici attraverso l’organizzazione di spettacoli teatrali.

Per quanto riguarda ai premi istituiti dalla Giunta comunale, in particolare l’ultimo nato dedicato a Olga Boni, destinato a persone e associazioni che fanno del bene senza apparire, sarà premiato Emilio Lonati, responsabile della rete di associazioni Sos Stazione, per l’impegno a favore dei senzatetto

Il premio dedicato a Olga Fiorini, attribuito a persone che abbiano speso importante parte della propria vita al fine di educare e formare le giovani generazioni, sarà consegnato a Cristina De Piante per il contributo offerto alla divulgazione culturale.

Il premio “Enrico dell’Acqua – difendere e garantire il futuro” conferito a coloro che siano oggettiva prova di fiducia, di coraggio, di speranza nell’affrontare le sfide del futuro, sarà conferito Lucia Sapia, imprenditrice nel settore della gelateria, prima donna “Campione del mondo di gelato”.

La cerimonia si concluderà con la consegna della Civica Benemerenza a Giorgio Paglini, per l’intensa e costante attività di sostegno alle iniziative dell’Amministrazione comunale e della comunità e, quindi, dello sviluppo del territorio. Tra i premi che verranno consegnati, si segnalano i dolci BB che saranno realizzati da alcune pasticcerie del territorio.

La scopertura della lastra marmorea su cui sarà scolpito il nome del nuovo benemerito è in programma mercoledì 26 giugno alle 11,30.