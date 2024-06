Pellicini (FDI): “Bene l’elezione in Alfa dell’Avvocato Sala, professionista esperta”

Il deputato luinese di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini è soddisfatto della nomina dell’avvocato Maria Vittoria Sala nel consiglio di amministrazione di Alfa, l’ente gestore del servizio idrico in provincia di Varese.

Il parlamentare, nonchè coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni a Varese, ci ha tenuto a ringraziare il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli «per aver rappresentato ieri in assemblea dei soci di Alfa le ragioni che avrebbero dovuto condurre ad un rinvio del voto per il rinnovo del consiglio di amministrazione».

La posizione di Provincia di Varese e Comune di Varese non hanno reso possibile questa soluzione «che – sotolinea Pellicini – sarebbe stata rispettosa delle 77 amministrazioni comunali che stanno andando al voto. Per il resto, sono lieto della riconferma del Presidente Mazzucchelli e soprattutto della elezione dell’Avvocato Maria Vittoria Sala, professionista esperta e già membro di analoga società di gestione delle risorse idriche nella provincia di Lecco. I sindaci di Fratelli d’Italia hanno molto apprezzato la sua candidatura e l’hanno sostenuta, nella convinzione che le risorse dei cittadini debbano essere amministrate da persone competenti e serie, non certo da seconde e terze file dei partiti che non riescono ad emergere in altri contesti».