“Per la maglia”: la Pallacanestro Varese lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025

Lo slogan per la campagna abbonamenti 2024-2025 della Pallacanestro Varese sarà “Per la maglia”. «Un omaggio alla dedizione ed alla fedeltà dei nostri tifosi, una celebrazione del legame profondo che unisce la Pallacanestro Varese ed i suoi sostenitori e che si esprime in ogni urlo di gioia ed in ogni momento di difficoltà superato insieme. Perché la nostra maglia, non è solo un simbolo, ma una promessa che ci unisce e che porta con sé la storia e la passione per la nostra squadra», si legge nel comunicato del club.

La società ha annunciato nella mattinata di venerdì il lancio della vendita dei tagliandi annuali, che per la prima fase – quella riservata ai vecchi abbonati – aprirà il 12 giugno, tra pochi giorni. Per i nuovi invece la vendita libera partirà da mercoledì 26 giugno.

Una chiamata che anche quest’anno è “alla cieca”, puntando sulla fiducia incondizionata degli appassionati biancorossi. La squadra infatti non ha ancora preso forma, così come – il nome di Mandole è pressoché certo – l’allenatore non è ancora stato ufficialmente comunicato.

In ogni caso, come sempre, i tifosi varesini saranno pronti a dare il proprio contributo, così come non l’hanno mai fatto mancare nel corso dell’ultima stagione, che tra risultati e prestazioni altalenanti ha avuto la costante del sostegno incondizionato del pubblico di Masnago.

IL COMUNICATO E LE INFO:

Pallacanestro Varese è felice di lanciare Per la maglia!, la campagna abbonamenti valida per le partite di LBA della stagione 2024-2025.

PRIMA FASE, riservata esclusivamente agli abbonati 23-24, ad esclusione del settore Parterre che, invece, sarà acquistabile da tutti ( vedi sotto Promo Parterre ).

dal 12 giugno ONLINE (attivo da mercoledì 12 giugno);

(attivo da mercoledì 12 giugno); mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno dalle 16:00 alle 19:00 presso la Itelyum Arena;

sabato 15 giugno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso la Itelyum Arena.

Gli abbonati 23-24 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ad un prezzo conveniente.

SECONDA FASE, aperta anche ai nuovi abbonati che potranno acquistare la propria tessera a prezzo pieno.

dal 26 giugno ONLINE ( sarà attivo da mercoledì 26 giugno);

sarà attivo da mercoledì 26 giugno); mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno dalle 16:00 alle 19:00 presso la Itelyum Arena;

sabato 29 giugno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 presso la Itelyum Arena.

PROMO PARTERRE

Nel corso della Prima Fase della campagna abbonamenti, sarà attiva una promozione dedicata ai posti in Parterre, che saranno acquistabili da tutti i tifosi (anche dai nuovi abbonati) ad una tariffa davvero conveniente.

Per facilitare e velocizzare la sottoscrizione dell’abbonamento scarica e compila il modulo che trovi QUI .