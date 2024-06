Per Olgiate Olona altri 5 anni con Gianni Montano: “Sarò, ancora una volta, il sindaco di tutti”

La campagna elettorale era partita con il ritiro del nome e del logo della storia lista Paese da vivere ma questo non è bastato a cambiare le sorti delle elezioni a Olgiate Olona dove Gianni Montano è stato eletto sindaco per la terza volta consecutiva con il 56,08% dei voti contro il 43,92% dello storico ex sindaco e rivale Giorgio Volpi.

Dopo un testa a testa iniziale la festa è esplosa a casa dell’amico e storico assessore Ugo Bassi, come da tradizione, quando lo scarto è diventato incolmabile: «Siamo felici di questo risultato. I cittadini olgiatesi ci hanno ridato fiducia. Come sempre la mia volontà è quella di essere il sindaco di tutti e continuare a perseguire il bene della collettività e rendere Olgiate ancora più bella. Sono certo che troveremo nella minoranza una disponibilità a collaborare per il bene comune. Complimenti per il risultato di tutto rispetto che ha raccolto il mio avversario».

Dalla lista Rilanciamo Olgiate un commento secco del candidato Giorgio Volpi: «I dati sono ormai chiari: Montano è stato riconfermato sindaco di Olgiate Olona. A lui e alla sua squadra faccio le mie congratulazioni e auguro a tutti buon lavoro!».