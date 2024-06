Pescatore in fin di vita, recuperato nel canale industriale a Vizzola Ticino

Un pescatore di 70 anni è stato recuperato in gravissime condizioni, dopo che era caduto nel canale industriale, all’altezza di Vizzola Ticino.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, con intervento di elisoccorso, ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e automedica.

L’uomo era già stato portato a riva da un ciclista che transitava sull’alzaia: era in arresto cardiocircolatorio, dopo le manovre di rianimazione in loco è stato trasferito in ospedale al Circolo di Varese dal mezzo aereo.

È ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono molto gravi. La prognosi è riservata.

Il pescatore è stato identificato dai carabinieri, abita in zona. Ancora da chiarire la dinamica della caduta in acqua, se sia avvenuto a seguito di un malore o per altra ragioni.