Piogge, temporali e una sola giornata di sole nell’ultima settimana di giugno

Un fronte depressionario sta interessando le regioni del Nord Italia per poi scendere fino al mar Tirreno dove stazionerà fino a mercoledì prossimo quando lascerà il posto a un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo. Il tempo stabile però non durerà a lungo.

Il Centro geofisico prealpino annuncia tempo perturbato per la prossima settimana.

Le piogge e i temporali che stanno interessando il Varesotto nella giornata di oggi, domenica 23 giugno, andranno attenuandosi in serata.

Domani, lunedì 24 giugno, ci saranno schiarite e sole che si alterneranno a passaggi nuvolosi accompagnati da qualche rovescio, soprattutto nelle ore pomeridiane. Temperatura massima annunciata di 23 gradi

La giornata di martedì avrà cieli coperti salvo momentanee schiarite. Sono attese piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Lieve aumento della temperatura con la massima attorno ai 26 gradi e 17 gradi la minima.

Il tempo si manterrà variabile fino mercoledì 28 giugno quando si prevede ancora cielo nuvoloso in mattinata e nel pomeriggio e qualche goccia. Miglioramento dalla serata con possibilità di maggiori schiarite.

Giovedì 27 Giugno sarà una giornata di sole con temperature in aumento .

Da venerdì è annunciato il ritorno della variabilità: la giornata dovrebbe essere asciutta mentre piogge e temporali sono previsti nel weekend, sia sabato sia domenica.

LIVELLO DEI LAGHI

Il livello del lago di Varese si mantiene ben al di sopra del limite di esondazione: dallo scorso 19 giugno, però, è sceso di circa 10 centimetri.

È salito invece il Maggiore che in cinque giorni è cresciuto di 18 centimetri arrivando a un’altezza di 194,5 metri, a 50 centimetri dal limite di piena ordinaria.