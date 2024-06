Radio Popolare “fa tappa” a Varese

Arriva anche a Varese il tour di Radio Popolare “Falla con noi” che, partito il 15 aprile scorso da Lodi, sta toccando tutte le provincie della Lombardia e oltre.

La conosciutissima emittente della sinistra milanese, da ormai decenni espansa in tutta la Lombardia e ora senza confini grazie al web, mercoledì 12 giugno arriva alla Libreria Ubik di Piazza Podestà. La scelta della location non è casuale: la libreria è un punto di riferimento culturale per la città, un luogo di incontro e scambio che ben si sposa con lo spirito di Radio Popolare.

Le trasmissioni inizieranno alle 9.30 e proseguiranno quasi ininterrottamente fino alle 19. Sarà una giornata ricca di programmi speciali, interviste, approfondimenti e momenti di interazione con il pubblico. Gli ascoltatori avranno l’opportunità di incontrare di persona i loro conduttori preferiti e di scoprire il “dietro le quinte” di una giornata di trasmissione radiofonica: dagli approfondimenti del mattino a “Muoviti, muoviti”

Anche Varesenews farà parte degli “ospiti speciali” delle trasmissioni della giornata: in particolare, alle 11, sarà ospite il direttore Marco Giovannelli, per raccontare come l’informazione può essere locale ma destinata a tutto il mondo.