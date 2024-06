Rally Due Valli, Andrea Crugnola cerca il sorpasso in testa al campionato

Fine settimana dedicato alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally: tra venerdì 28 e sabato 29, sulle strade del Veronese, va in scena il Rally Due Valli nel quale Andrea Crugnola si presenta al via con un obiettivo ben definito: riprendere la vetta della classifica tricolore.

Il pilota varesino (foto Acisport), campione in carica, è infatti attualmente secondo con un punto e mezzo di distacco da Giandomenico Basso, una situazione dovuta soprattutto allo “zero” in classifica causato dall’errore di Andrea durante il “Regione Piemonte”. Un passaggio a vuoto che potrebbe non influire al termine della stagione – ogni concorrente può “scartare” il risultato peggiore – ma che non permette altre incertezze all’equipaggio della scuderia EASI.

Per Crugnola, in Veneto, è atteso il consueto contorno: Pietro Ometto alle note, la Citroen C3 Rally2 con gomme Pirelli tra le mani, il team di F.P.F. a contribuire con il lavoro nei box, prima, durante e dopo la gara. Una squadra che ha vinto in due delle tre gare disputate (Ciocco e Targa Florio) ma che, per l’appunto, deve inseguire un Basso tanto regolare quanto veloce.

Il pilota veneto, insieme a Lorenzo Granai, sta mostrando le qualità della nuova Toyota GR Yaris apparsa già pronta al massimo palcoscenico tricolore, per lo meno tra le mani di un “califfo” qual è il 50enne già due volte campione europeo. Nel discorso per il primato rientra però anche Simone Campedelli (con Tania Canton), il migliore tra i piloti dotati di Skoda Fabia: il cesenate è sempre andato a podio, non ha ancora trovato il guizzo vincente ma resta immediatamente alle spalle dei primi due.

Il Due Valli è articolato in modo un po’ diverso dalle altre gare tricolori: il chilometraggio è nella norma (106 Km di tratti cronometrati) ma suddivisi su appena sette prove speciali. Tre oggi – venerdì – compresa la power stage “PS2 – Postuman”, quattro al sabato con due passaggi sui tratti “Moruri” e “Bolca”, quest’ultima da oltre 25 chilometri.