Recupero debiti formativi e metodo di studio personalizzato al Centro Your Self di Varese

Nel cuore di Varese, in via Sacco 4, il Centro Your Self si distingue come un punto di riferimento per il recupero degli apprendimenti e per i servizi di assistenza scolastica post scuola anche per studenti con DSA E BES.

Durante tutta l’estate offre un servizio di ripetizioni per il recupero dei debiti formativi estivi e lo sviluppo di un metodo di studio efficace. Guidato dalla Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa e psicoterapeuta, il centro offre un’ampia gamma di servizi di supporto scolastico e formativo.

Il Centro offre assistenza specialistica anche per ragazzi con DSA e Bes con tutor esperti rispetto ai bisogni specifici dell’apprendimento dei ragazzi. Per i ragazzi con DSA si lavora in particolare sull’attenzione, l’organizzazione e l’apprendimento della realizzazione di specifici schemi e mappe concettuali.

Un approccio completo al successo scolastico

I servizi offerti dal Centro Your Self non si limitano a colmare le lacune scolastiche, ma hanno lo scopo di fornire agli studenti strumenti concreti per affrontare lo studio in modo efficace. Grazie a tutor esperti e laureati, gli studenti ricevono assistenza in tutte le materie scientifiche, letterarie e tecniche, senza alcuna esclusione. Il ventaglio delle discipline coperte include matematica e fisica, scienze naturali, chimica, economia e diritto, italiano, storia e geografia, filosofia, latino e greco, inglese, tedesco, spagnolo, francese, storia dell’arte, disegno e discipline artistiche, informatica e discipline tecniche.

Un metodo di studio personalizzato

Il lavoro del Centro si focalizza sull’acquisizione di un metodo di studio efficace, che parte dalla conoscenza dello studente e si adatta alle sue esigenze specifiche. Il servizio è integrato con un supporto di coordinamento svolto dagli psicologi del team che coordinati dalla Dott.ssa Infante, offrono un supporto prezioso, intervenendo nelle fasi delicate della vita degli studenti che potrebbero compromettere la loro serenità e il rendimento scolastico.

Programmi intensivi estivi

Particolare attenzione è dedicata ai mesi estivi, quando il Centro Your Self intensifica le attività di recupero dei debiti formativi e di consolidamento delle conoscenze. Durante questo periodo, i tutor laureati si dedicano al recupero delle lacune specifiche di ciascuna materia e alla revisione delle strategie di studio utilizzate durante l’anno scolastico, con l’obiettivo di impostare un metodo di studio efficace.

Obiettivi dei percorsi di recupero

I percorsi di recupero offerti dal Centro mirano a

Fornire contenuti stabili per il superamento dei debiti formativi.

Sviluppare un metodo di studio personalizzato, basato sulla conoscenza delle esigenze dello studente.

Elaborare strategie metodologiche per affrontare verifiche e interrogazioni e gestire efficacemente i tempi di preparazione.

Incrementare la sicurezza e l’autostima dello studente, motivandolo ad impegnarsi maggiormente nello studio.

Il Centro Your Self, attivo durante tutto l’anno, si conferma un alleato prezioso per gli studenti di tutti gli indirizzi, offrendo un supporto didattico completo e mirato al successo scolastico.