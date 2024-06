Rina Di Spirito: “Siamo l’unica lista che rappresenta il cambiamento per Ispra”

La definisce «la candidatura della maturità». Rina di Spirito in corsa per la carica di sindaco alle prossime amministrative con la lista ” Si amo Ispra”, ha presentato una civica che riflette la sua visione per il futuro del paese, basata sull’esperienza maturata in anni di impegno nelle file della minoranza. Un’esperienza che per Di Spirito è un valore: «Conosco ormai nel dettaglio tutte le questioni e le problematiche del nostro comune. Lavorare in opposizione mi ha permesso di comprendere a fondo i meccanismi dell’amministrazione e di valutare criticamente le azioni della giunta uscente. Per questo mi sento di invitare i cittadini a un’analisi accurata del voto, basata su una maturità politica acquisita attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva».

Per la candidata c’è un punto essenziale in cui la maggioranza uscente ha mancato, l’ascolto: «Non hanno più ascoltato i cittadini e hanno realizzato una serie di opere criticabili senza condivisione e dialogo con la comunità. Non sono state poi affrontate le vere necessità del paese, come il rinnovo del PGT che, non essendo stato fatto, ha bloccato lo sviluppo urbanistico e paesaggistico, penalizzando le famiglie». Rina Di Spirito contesta inotlre «gli aumenti della TARI e delle tasse locali, la mancata attenzione per le frazioni e per la manutenzione e la cura del territorio. Il paese sta cambiando ma dobbiamo tornare a rimettere al centro le questioni prioritarie: pensiamo alla sicurezza stradale, in particolare nella zona di via Fermi, dove si sono verificati diversi incidenti. Abbiamo presentato anche delle proposte come minoranza, ma di fatto non è cambiato niente».

La proposta di “Si amo Ispra” unisce persone diverse con esperienze e competenze e rappresentative di ogni fascia della popolazione: «Da sempre mi sono messa a disposizione del mio paese con l’impegno sociale, l’ascolto e l’attenzione verso tutti i cittadini. Il bisogno della comunità è per me la base di ogni attività. A questo si aggiunge il fatto che siamo l’unica vera lista di rottura rispetto al passato».

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Giovedì 6 giugno, chiusura della campagna elettorale con un aperitivo in musica al Caffé Vespucci. Venerdì 7 gazebo in serata in piazza San Martino.

La pagina di Ispra dello speciale elezioni