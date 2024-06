Riportare il turismo a Marzio è il sogno di Ernesto Grillo

Ernesto Grillo 39 anni operaio, da anni nel Gruppo Movimento Alternativo si presenta. Passione per il calcio, è tifoso del Milan e del Catanzaro passione condivisa con amici. «Ho una compagna (anche lei in lista) abbiamo 3 figli adolescenti. E sono alla prima esperienza come candidato sindaco»».

Perché si candida?

«Voglio mettermi in gioco per migliorare il paese e farlo rivivere. E come bagaglio personale voglio di conoscere il mondo della politica Comunale»

I progetti per Marzio

«Riportare il Turismo. Dare aiuto ai più bisognosi e deboli sotto il profilo economico. Creare punti di aggregazione per i giovani. Serve il rifacimento manto stradale nelle principali vie d’accesso al paese. C’è poi anche la questione delle feste e delle iniziative per attirare persone in paese: occorre concentrarsi su pochi eventi e ben strutturati, ben fatti, in modo da gestire al meglio le risorse economiche».

Come ha scelto la squadra

«La mia lista e formata da gente che come me vuole proporsi per migliorare e mettersi in gioco per il bene del paese, che ultimamente viene molto trascurato».

In che modo convincerà gli elettori a votarla?



«Cercherò di convincerli a votarmi puntando su questi punti chiave, e come progetto a medio lungo termine mi propongo di azzerare la criminalità e lo spaccio nei boschi, parte fondamentale delle nostre valli»

