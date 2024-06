Rockin’ Saronno: un weekend di musica e divertimento

Dal 5 al 7 luglio, via Amendola si trasformerà in un palcoscenico per il ROCKIN’ Saronno, un festival rock che vi farà saltare e cantare con band internazionali e italiane

Saronno si prepara a scatenarsi con un weekend all’insegna del rock. Dal 5 al 7 luglio, via Amendola si trasformerà in un palcoscenico per il ROCKIN’ Saronno, un festival rock che vi farà saltare e cantare con band internazionali e italiane. L’evento, organizzato dalla Città di Saronno, promette di essere una delle manifestazioni più entusiasmanti dell’estate 2024.

Programma del Festival:

Venerdì 5 luglio:

Dalle ore 21:00, si esibiranno:

The Black Sorrows

Uncle Bard & The Dirty Bastards

Straight For Straight

⛈️In caso di maltempo, la serata si svolgerà al Cinema Teatro Nuovo Cinema Prealpi.

Sabato 6 luglio:

Dalle ore 21:00, sul palco:

Bad Apples

Domenica 7 luglio:

Dalle ore 19:00, chiuderanno il festival:

Vittoria and the Hyde Park

Straight For Straight

Egidio Minorini

Grim Lore

E non solo musica! Durante il weekend, potrete gustare le migliori specialità di cibo di strada di tutto il mondo con Hop Hop Street Food, accompagnate da un’ampia selezione di birre artigianali. Sarà l’occasione perfetta per assaporare deliziosi piatti internazionali e rinfrescarvi con birre artigianali mentre godete di ottima musica.

L’ingresso al festival è completamente gratuito, quindi non avete scuse per mancare a questo straordinario evento!

Informazioni Evento:

Date: 5-7 luglio 2024

Luogo: Via Amendola, Saronno

Organizzazione: Città di Saronno

Seguite i social della Città di Saronno per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli eventuali cambiamenti di programma.