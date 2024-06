Scontro in A8 a Cassano Magnago, 10 persone coinvolte

Soccorsi in azione nella serata di lunedì 3 giugno sull’autostrada A8 per un incidente stradale. Lo scontro – cause ancora da verificare – ha visto coinvolte 10 persone, con diverse ambulanze arrivate sul luogo. Tra i soccorsi, due bambini di 4 anni e tre adolescenti dai 13 ai 16 anni.

Lo scontro è avvenuto verso le ore 20.30 all’altezza dello svicolo di Pedemontana nel territorio di Cassano Magnago, in direzione Varese.

Ne ha risentito anche il traffico, con la carreggiata ridotta per permettere i soccorsi.

Non si registrano feriti gravi. Sul posto, in supporto ai sanitari, anche i vigili del fuoco.