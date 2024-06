Scontro tra auto sul cavalcavia dell’Autolaghi a Cavaria

Scontro tra due vetture sul cavalcavia autostradale di Cavaria in A8. Vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanza sono intervenuti questo pomeriggio poco dopo le 16 per una richiesta di soccorso. Le auto si sarebbero scontrate proprio sul ponte da cui si accede alla corsia in direzione Varese.

Una donna di 45 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.