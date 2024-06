Se non è Oslavia Summer Contest, non è estate

Dopo la delusione di non essere passata in First League, l’Olslavia Summer Contest, la squadra di basket di Tradate affiliata alla Uisp, riversa tutto l’entusiasmo nell’organizzazione della festa di basket più attesa dell’estate. Quella che rappresenta culmine della stagione del più caldo campetto di Tradate, la cui atmosfera in quei giorni si scalda sempre di più.

Il 20 luglio torna dunque a Tradate, nel centro sportivo di via Oslavia, il torneo di basket Oslavia Summer Contest, iniziativa punto di riferimento per lo streetball tra le province di Como e Varese, giunta alla decima edizione e curata dalla società di basket OSC Tradate.

Al mattino si sfideranno le categorie under 12 misto e under 14 maschile, mentre nel pomeriggio ci saranno i tornei maschili e femminili senior. Tutte le squadre si contenderanno i pass per le finali nazionali del circuito LB3.

«È incredibile quanto la manifestazione sia cresciuta anno dopo anno. Partita come un pomeriggio al campetto tra amici, adesso coinvolge più di 100 atleti – afferma il presidente OSC Antonio Volpe -. L’Oslavia Summer Contest è ormai un riferimento per i cestiti della zona».

Un aspetto che rende l’iniziativa interessante è che non si ripete mai uguale un anno con l’altro, in modo da offrire in ogni edizione novità per giocatori e spettatori. Il coinvolgimento di tante e nuove realtà locali e un team di organizzatori cresciuto di numero aiuta a raggiungere questo obiettivo. Novità tra le novità, è la gara di schiacciate che andrà ad aggiungersi alla gara di tiro da 3 punti: due momenti adrenalinici, che faranno il pieno di spettacolo, applausi e divertimento.

Alcuni elementi, invece, sono ormai un classico: i ricchi premi, il “contorno” musicale, la postazione di fisioterapia a disposizione agli atleti per dispensare massaggi e consigli. Immancabile la cucina curata dai gestori del campo, aperta a tutti a pranzo e a cena e sempre apprezzatissima, tanto che tutti i giocatori avranno un “buono panino” compreso nella quota d’iscrizione.

Per iscriversi, chiamare il 3937226065 entro il 10 luglio. Per tutti i partecipanti è previsto un gadget. «Sarà una giornata di basket “grezzo” come piace a noi, ma soprattutto una giornata per divertirsi e fare festa. È bello il contatto che si crea tra giocatori di diversi livelli e di età diverse – continua il presidente . Invitiamo tutti i lettori a seguire i canali social di Oslavia Summer Contest per restare aggiornati su info e iscrizioni, vi aspettiamo e che vinca il migliore».