Seggi aperti a Malnate e Samarate per il ballottaggio

Sta andando concludendosi la tornata elettorale delle amministrative 2024. In provincia di Varese, dopo i responsi delle urne dell’8 e 9 giugno, sono due i comuni che ancora devono decidere quale sarà il nuovo sindaco.

Si tratta di Malnate e Samarate, dove dalle ore 7 di domenica 23 giugno sono stati riaperti i seggi per il ballottaggio. Si vota domenica 23 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Chiuse le urne, inizierà lo spoglio e così già nel pomeriggio di lunedì si saprà chi verrà eletto sindaco. Vincerà chi prenderà più voti.

Il ballottaggio a Samarate Samarate Puricelli Ferrazzi

A Samarate il ballottaggio contrappone il sindaco uscente Enrico Puricelli e Alessandro Ferrazzi: il voto arriva dopo una settimana piuttosto movimentata, animata dalle polemiche. Puricelli, sostenuto dai tre partiti di centrodestra, parte dal 42% di voti e conta di recuperare l’elettorato che alle Europee si è espresso per il centrodestra ma non è stato convinto alle comunali. Alessandro Ferrazzi al primo turno ha preso il 29% ma ha stretto accordi di apparentamento con il Movimento 5 Stelle e due liste civiche, che hanno intercettato all’8-9 giugno anche una parte dei voti di centrodestra. Uno scenario che rende incerto il risultato.

Il ballottaggio a Malnate Cannito Damiani

Il ballottaggio a Malnate vedrà come sfidanti il candidato del centrodestra Sandro Damiani (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Malnate Ideale) e la candidata del centrosinistra Nadia Cannito (Pd e tre liste civiche). Al primo turno, anche grazie ai buoni risultati ottenuti dalle civiche Irene Bellifemine – sindaco uscente – e Paola Cassina, i distacchi sono stati minimi. Damiani ha ottenuto il 31,38% dei voti (2383) mentre Cannito il 27,65% (2100). In vista del ballottaggio non ci sono stati apparentamenti con Bellifemine e Cassina che hanno lasciato libertà di voto ai propri elettori senza dare indicazioni. La partita è aperta.