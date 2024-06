“Senologia al centro” torna a Saronno, visite gratuite in piazza Avis dal 21 al 23 giugno

Farà tappa di nuovo a Saronno il tour itinerante per la prevenzione del tumore al seno del progetto “Senologia al centro”. L’appuntamento è per da venerdì 21 a domenica 23 giugno in piazza Avis, dove per le donne che si sono prenotate, sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita all’interno della clinica mobile messa a disposizione dal Gruppo Gnodi, promotore del progetto.

L’unità mobile su ruote è stata concepita per essere un ambulatorio mobile attrezzato ed in grado di eseguire esami ecografici e mammografici, all’interno di uno spazio di circa 15 metri quadrati. L’iniziativa, presentata in municipio a Saronno nella mattinata di martedì 18 giugno, è svolta in collaborazione con l’amministrazione comunale della città l’associazione Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e i medici di Asst Valle Olona.

Chi può dunque prenotare una visita gratuita? L’iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e le donne con età superiore a 75 anni, con esclusione quindi delle donne coperte già dal programma di screening mammografico regionale (offerto dai 45 ai 74 anni). Le attività si svolgeranno in piazza Avis dalle ore 9:00 alle ore 17:30 il 21, 22 e 23 giugno.

Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando il numero 380 8644677, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, ha dichiarato: “Siamo veramente lieti di tornare ad ospitare questa importante opportunità di prevenzione per le donne della nostra città e ringraziamo sia Lilt che Senologia al centro per avercelo proposto. È un gesto di attenzione ai problemi della salute dei cittadini che la nostra amministrazione sostiene assieme a quello contro altre patologie invalidanti come il diabete. Sono certo che, anche in questa seconda occasione, i team medico-sanitari messi a disposizione da Lilt e Senologia al centro potranno rispondere alle richieste di tantissime donne”.

“Sappiamo che la diagnosi oncologica è destinata ad aumentare nei prossimi decenni ed anche che si rappresenta ad età sempre più giovani – ha dichiarato il presidente Lilt Ivanoe Pellerin -. Oggi a destare molte preoccupazioni sono il sovrappeso, l’obesità e la sedentarietà. Ma vi è un altro grave pericolo che riguarda il mondo femminile (oltre a quello maschile): l’abitudine al fumo”.

Irene Mesisca, direttore generale del Gruppo Gnodi ha dichiarato: “Con la tappa di Saronno prosegue l’importante percorso della prevenzione del tumore al seno nella provincia di Varese, il tour itinerante vedrà le nostre cliniche mobili arrivare, successivamente, a Sesto Calende, Busto Arsizio e si concluderà nella Città Giardino Varese. La provincia di Varese è salita nelle classifiche sul benessere della popolazione italiana grazie a un costante impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il nostro obiettivo con Senologia al centro è contribuire ulteriormente a questo progresso, offrendo un ambiente accogliente e accessibile, dove ogni donna possa sentirsi supportata e ricevere l’assistenza necessaria, direttamente nella piazza della propria città. Grazie a figure professionali e tecnologie all’avanguardia ci impegniamo a divulgare l’importanza della prevenzione oncologica in una provincia in forte crescita come la provincia di Varese”.