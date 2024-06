Sicurezza, “a Gallarate una escalation preoccupante”

Sulla sicurezza a Gallarate, «noi soprattutto nell’ultimo anno abbiamo visto ben poco, se non una escalation preoccupante». Lo dice il Pd di Gallarate, dopo le numerose notizie di cronaca che riguardano in particolare la zona della stazione, ma anche altre aree, come piazza Garibaldi.

«Sono otto anni ormai che Cassani e la sua giunta governano la città di Gallarate, non poco tempo. Un tempo più che sufficiente per pensare soluzioni, oltre a spendere soldi inutilmente per rifare una piazza della stazione che non ha risolto problemi evidenti a tutti. Cassani per due volte si è fatto eleggere come ‘il campione della sicurezza’ gallaratese. Ebbene? Parli nel suo caffè scorretto di come l’assessore alla sicurezza, da lui scelto, sia stato totalmente incapace, parli anche di come la sua politica (sua di Cassani) sulla sicurezza sia stato un fallimento totale su tutti e fronti e su tutte le piazze della città.

Il problema non è semplice e nessuno, a parte lui e l’assessore alla partita di Fratelli D’Italia, hanno mai pensato che sia di facile soluzione. Però 8 anni per dare risposte non sono pochi. Che fa lo sceriffo di Gallarate? Oltre a selfie e foto vicino a telecamere, che poi si sono scoperte non proprio funzionanti, vorremmo una Gallarate sicura. La vuole il PD, perché sicurezza non è e non deve essere una parola solo della destra, ma lo vogliono tutti i cittadini e cittadine gallaratesi».

«Le opposizioni – incalza il Pd – hanno chiesto a suo tempo un tavolo per cercare una soluzione insieme e collaborare per questo problema non semplice e di interesse comune. Il confronto ci è stato sistematicamente negato. Allora fateci vedere queste performance leghiste e di Fratelli d’Italia che riescono a metter ordine in città».