Sinner nella storia: è il tennista numero uno al mondo

Jannik Sinner è nella storia. Con il ritiro di Novak Djokivic dal Roland Garros di Parigi, il tennista nativo di San Candido sarà infatti il nuovo numero 1 nella classifica Atp.

Il ventiduenne, vincitore dell’Australian Open a gennaio, è il primo italiano a raggiungere la vetta del ranking maschile dei tennisti professionisti.

La notizia è diventa certezza mentre l’altoatesino è – al momento – in campo sulla terra battuta di Parigi contro il bulgaro Dimitrov, anche se ormai per il sorpasso definitivo su Djokovic sembrava ormai essere solo questione di tempo, con il serbo che, in rimonta su Cerundolo ai quarti di finale, aveva rimandato solo di qualche ora la scalata di Sinner per poi vedersi costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un’infortunio al ginocchio.

Sinner sarà ufficialmente numero 1 nella classifica Atp che verrà pubblicata lunedì prossimo, 10 giugno.