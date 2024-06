Squadra che vince non si cambia. A Mornago confermati tutti gli assessori della vechia giunta

Nominata la nuova giunta del Comune di Mornago da parte del sindaco Davide Tamborini. Si riparte da dove si era terminato senza modifiche di nomi per la giunta. Confermati in toto i nomi della giunta comunale, che rimangono invariati dal 2014.

Maurizio Bigarella mantiene assessore ai servizi sociali, politiche sociali e giovanili e servizi alla persona oltre al ruolo di vicesindaco (già ricoperto nel quinquennio 2014-2019) mentre Massimiliano Gusella continuerà ad occuparsi sapientemente di Bilancio e Tributi.

Tamborini decide di riconfermare anche il 50% femminile della Giunta: Giovanna Bea sarà nuovamente assessore alla cultura, istruzione, famiglia e rapporti con la Parrocchia mentre Simona Romano terrà l’assessorato alla comunicazione, Biblioteca e Transizione digitale.

Il sindaco mantiene fede a quanto dichiarato in campagna elettorale, ritagliando per ogni consigliere un ruolo.

Passando ai consiglieri delegati, si ritrova il nome di Luigi Giotta nel ruolo di capogruppo di Viviamo Mornago e delegato alla protezione civile, polizia locale, associazioni e sport; Luciano Caruggi, invece, si occuperà della tutela del patrimonio e del territorio di Mornago, Matteo Pettenuzzo coprirà la carica di delegato al consorzio di gestione dei rifiuti Coinger, Ecologia, Ambiente e Transizione energetica infine Cristiano Marcolli sarà delegato al Commercio e decoro urbano.

L’amministrazione guidata dalla lista civica di Viviamo Mornago, sulla scia di quanto svolto finora, è pronta a lavorare per i prossimi cinque anni; a tal proposto è già definita la data del primo consiglio comunale e l’appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno alle ore 21.00, tempo permettendo, presso il nuovo anfiteatro di piazza Giovanni XXIII in Vinago in caso di maltempo presso la sala consigliare di via Marconi 9.

Tra i primi interventi da “mettere a terra” c’è la progettazione del nuovo asilo nido di cui l’amministrazione è assegnataria di fondi PNRR per 672.000,00 €, l’inizio dei lavori della piazza F.lli Bandiera a Crugnola, il completamento del marciapiede tra la palestra e l’abitato di Crugnola e i lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale.

«L’entusiasmo per il grande risultato ottenuto che ha confermato quello ottenuto già 2014 e nel 2019 ci inorgoglisce e ci rende merito di quanto di buono abbiamo fatto – dichiara Tamborini – ma nel contempo di carica di responsabilità per realizzare tutto quello che abbiamo promesso nella campagna elettorale con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e agli anziani in termini di servizi e infrastrutture».