“Sulla rotta dei Mazzarditi”, “Corazon” asso pigliatutto

Sabato 22 Giugno si è svolta, con la tradizionale partenza da Ispra, la 39° edizione di una delle regate più importanti e storiche del Lago Maggiore, la Regata “Sulla rotta dei Mazzarditi”.

La “Mazzarditi” era il quarto atto del Campionato del Verbano 2024, un circuito di regate che include prove tecniche su tracciati brevi denominate Inshore, e regate a lungo raggio come la “Mazzarditi” che vengono classificate come Offshore.

Il percorso della regata prevedeva, come sempre dal 1986, anno della prima edizione, il doppiaggio dei Castelli di Cannero, dove alcune classi hanno avuto la conclusione della loro prova, mentre le imbarcazioni più veloci sarebbero tornate a Ispra. La partenza è avvenuta con una splendida tramontana, vento da nord che ha accompagnato in concorrenti senza problemi oltre il golfo di Laveno. L’inversione termica del Lago Maggiore che avrebbe portato vento da Sud si è manifestata in maniera decisa verso le 15:00, accompagnando le barche al doppiaggio dei Castelli e favorendo il ritorno verso Ispra, dove a partire dalle 17:30 l’ennesima, prevista perturbazione di questo inizio d’estate turbolento ha portato i concorrenti al traguardo anche con raffiche di 30 nodi.

L’abilità degli equipaggi ha fatto si’ che tutto si svolgesse in condizioni di assoluta sicurezza, e la regata si è conclusa con il successo del Melges 24 “CORAZON” dell’armatore Guido Molinari (Lega Navale Italiana Meina), che ha compiuto il percorso completo in 8 ore 52 minuti e 49 secondi, con uno straordinario tempo di percorrenza dai Castelli di Cannero a Ispra di 2 ore 3 minuti e 42 secondi! “CORAZON” è il campione in carica del Campionato del Verbano nella Classe ORC, che è lo standard internazionale di riferimento per le regate di altura, e si è aggiudicato il Trofeo “ORC Challenger” che da qualche anno il Circolo della Vela Ispra assegna al vincitore della “Mazzarditi” in tempo compensato.

Nella classe Crociera con Rating FIV, che rappresenta la porta d’ingresso al mondo delle regate di altura, la vittoria è andata al Comet 800 “NOBITA LOVINGSTRESA.COM” dell’armatore Mardigan, al debutto assoluto alla Mazzarditi.

La premiazione si è svolta a Ispra Domenica 23 Giugno con la gradita presenza della sindaca neo eletta Rosalina Di Spirito, che si è intrattenuta a lungo coi dirigenti del Circolo e con i concorrenti, ribadendo la centralità dello sport della vela in una realtà come il Comune di Ispra affacciato sul lago è estremamente importante, sia per l’aspetto ricreativo che per la formazione dei giovani che frequentano l’associazione.

ELENCO VINCITORI “XXXIX MAZZARDITI”

1° assoluto in tempo reale: “CORAZON” Melges 24, armatore Molinari (LNI Meina)

1° classifica ORC Overall: “PAOLA” Melges 30 mod., armatore Rivolta (AVAV Luino)

1° classifica ORC A e vincitore “Trofeo ORC Challenger”: “CORAZON” Melges 24, armatore Molinari (LNI Meina)

1° classifica ORC B: “CARACOLLO” J 24, armatore Ricci (LNI Meina)

1° classifica Crociera con Rating FIV Overall: “NOBITA LOVINGSTRESA.COM” Comet 800. Armatore Mardigan (VYC Stresa)

1° classifica Crociera con Rating FIV “Rating Top”: “ SECONDA STELLA”, H 22, armatore Spessa (CVCI Intra)

1° classifica Crociera con Rating FIV “Supercrociers”: “NOBITA LOVINGSTRESA.COM” Comet 800. Armatore Mardigan (VYC Stresa)

Il premio speciale “Lo spirito della Mazzarditi” è stato assegnato quest’anno a Massimo Cerini, armatore di “ESTELAR”, per il suo appassionato impegno, continuo e costante, a partecipare sia da armatore che da membro dell’equipaggio alla maratona del Lago Maggiore quale è la “Mazzarditi”.