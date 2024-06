Taino festeggia il solstizio d’estate: benessere, cultura, divertimento e fuochi d’artificio

A Taino l’arrivo il solstizio d’estate è sempre un giorno vissuto con grande entusiasmo per il paese sulle colline del Lago Maggiore.

Nel polmone verde del Parco Comunale Taino costudisce a partire dall’inizio degli Anni 90 il Monumento dei Punti Cardinali, opera di Giò Pomodoro che, grazie ai calcoli astronomici di Corrado Lamberti, permette di calcolare l’arrivo esatto dell’estate nel suo giorno più lungo.

Ogni anno, nel giorno del solstizio, sono molti i tainesi che si recano nel centro del paese per assistere al momento in cui, quando il sole raggiunge lo zenit, il “grande orologio naturale” del Monumento segna l’inizio ufficiale dell’estate.

Quest’anno, come già successo anche in passato, le realtà del paese, tra cui la Pro Loco, l’associazione Gruppo Anziani Casa Rosa e il Museo di Storia Locale, uniscono le forze per due giorni di festa, che culmineranno con i fuochi d’artificio di venerdì 21 giugno dopo una mattina dedicato allo yoga e il concerto serale di musica dal vivo con tanto di stand gastronomico della Pro Loco. Il giorno dopo, nel pomeriggio, invece la professoressa Laura Tirelli presenterà il suo ultimo libro Taino: passeggiate tra arte e natura, seguiranno poi le narrazioni nel parco con il gruppo di Storytelling Raccontoebasta.

IL PROGRAMMA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE

21 GIUGNO

Ore 9 – Qi Gong e Tai Chi

10 – Giocare con i suoni

10:30 – Yoga in Coppia

13 – Meridiane, Solstizi ed equinozi

14 – Dessert a cura degli organizzatori

17:30 – Tè freddo, sciroppi e tisane e leggere è un gioco

18:30 – Pratica di Hata Yoga e rilassamento gastronomico

dalle 19 – Stand gastronomico

dalle 21 – Musica dal vivo

dalle 23 – Fuochi d’artificio

SABATO 22 GIUGNO

Ore 16:30 – Presentazione del libro Taino: passeggiate tra arte e natura

Ore 17:30 – Fiabe Italiane e non solo: narrazioni nel parco con il gruppo di Storytelling di Alice Salvoldi Racconto e basta

Dalle 19 – Stand Gastronomico

COSA FARE E VEDERE A TAINO: