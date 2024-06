Tenta la truffa dello specchietto, fallisce e ci riprova ma viene fermato dalla Polizia locale di Vedano

Vedano Olona nuovamente nel mirino dei malviventi specializzati nella truffa dello specchietto. Questa mattina la Polizia locale ne ha fermato uno particolarmente determinato a mettere a segno il colpo in paese.

Prima ha tentato la truffa una prima volta in via 1° Maggio, ma la potenziale vittima non ci è cascata: alla richiesta di 100 euro per i presunti danni allo specchietto, la donna si è rifiutata e ha minacciato di chiamare la Polizia locale, facendo così allontanare il truffatore. Il quale non si è dato per vinto e dopo essersi allontanato dai confini comunali è tornato sui suoi passi per riprovarci. Nel frattempo la signora aveva però allertato gli agenti della Polizia locale, descrivendo l’auto che è stata vista rientrare in centro paese dalle immagini dei “varchi”, le telecamere che registrano tutti i veicoli in ingresso e in uscita dalle strade principali di Vedano.

L’uomo all’arrivo degli agenti ha tentato di nascondersi infilandosi con l’auto in un cortile nei pressi della stazione, dal momento che il passaggio a livello abbassato gli ha bloccato l’unica via di fuga. Quando ha provato ad uscire è stato fermato dagli agenti, che lo hanno identificato e allontanato dal paese.

Si tratta di un 60enne di origine rom, per il quale la Polizia locale chiederà alla Questura il foglio di via – e dunque il divieto di ingresso a Vedano Olona – per una durata di tre anni.