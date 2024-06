Torna a Varese ViviLago: manifestazione benefica firmata Lions Club Varese

Sabato 29 e domenica 30 giugno, presso il Parco Zanzi della Schiranna, torna VIVILAGO, storica manifestazione organizzata dal gruppo Lions Club Varese Sette Laghi: un evento di promozione del territorio e di sensibilizzazione rispetto allo stato di salute del Lago di Varese.

“L’obiettivo della manifestazione è naturalmente benefico – afferma la Vicesindaca di Varese, Ivana Perusin – Un’iniziativa di valorizzazione del territorio che vuole mettere in luce le bellezze della nostra Provincia, soprattutto del lago di Varese che negli ultimi anni ci ha regalato tante soddisfazioni”.

Le due giornate saranno articolate in u fitto programma di incontri ed eventi, tutte attività ad impatto zero: softair, giro con i pony, paintball, canoa, e tante altre attività.

“ViviLago è una nostra iniziativa organizzata in collaborazione con numerose associazioni del territorio e naturalmente, il Patrocinio del Comune – spiega Luca Damigiano, Lions Varese – Avere supporto e patrocinio del Comune di Varese è prezioso ed è una grande risorsa che ci aiuta su tanti fronti. ViviLago è una manifestazione benefica, il cui scopo è raccogliere fondi per una donazione all’Associazione PolHa Varese, Polisportiva Disabili. Due giorni di attività che coinvolgeranno la cittadinanza con incontri sportivi, attività socio culturali e intrattenimento”.

Domenica pomeriggio saliranno sul palco di ViviLago alcuni artisti che parteciperanno alle selezioni di Sanremo Giovani, un’anteprima del Festival Palco Giovani che si terrà a Luino il weekend successivo.

PROGRAMMA:

Sabato 29 giugno e Domenica 30 giugno, dalle 10 alle 24: Softair, Paintball, Giro in Pony, Giro in Canoa, Scivolo gonfiabile, Maxischermo 2×2 per proiezione partite Europei, esposizione potenti 4×4, corso di falconeria, rievocazione storica militare con mezzi leggeri e tende, laboratori e attività di sensibilizzazione ambientale. In chiusura Dj set a cura Dj Alex C.