Torna la Festa della Pizza a Busto Arsizio in 14 locali. E quest’anno c’è anche il dolce BB

Dopo il successo delle due precedenti edizioni scorso, torna dal 10 al 16 giugno la ‘Festa della Pizza’ di Busto Arsizio, istituita dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ascom Busto, per valorizzare le attività produttive locali e promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Le 14 pizzerie che partecipano alla festa riproporranno, solo per questa settimana, la ‘Pizza Busto’, per metà calzone e per l’altra metà pizza. La metà calzone avrà il ‘ripieno a sorpresa’ scelto da ciascun locale, mentre l’altra metà pizza avrà ingredienti identici per tutti, il pomodoro e la mozzarella.

La pizza sarà a forma di B e i colori saranno quelli della Città, il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella. La “Pizza Busto”, che sarà proposta ai clienti soltanto durante la settimana della festa della pizza, costerà 8,50 Euro in tutte le pizzerie.

Quest’anno alcuni locali (al momento Capri e Doppio Zero) proporranno anche il menu “pizza Busto + dolce BB” in collaborazione con le pasticcerie Sedici Gusti, Panificio Frangipane, Lallabycakes, Pasticceria Chiara, Tonetti patisserie. Previsto anche un piccolo plus (ogni pizzeria sceglierà cosa regalare al cliente).

Il Dolce BB, ideato dall’Amministrazione Comunale e dal Distretto del Commercio in collaborazione con pasticcerie e panetterie del territorio, è una specialità, marchiata con le lettere stemma della città BB, da condividere con amici fuori città ma anche da accompagnare al dopo cena a Busto Arsizio.

Ascom premierà con una smart box i primi tre clienti che consumeranno tre “Pizze Busto” in tre diverse attività. Per dimostrarlo basterà inviare via WhatsApp al numero 366 4841612 una foto della scheda, il “pizzaporto” a disposizione nei locali, con i tre timbri delle tre diverse attività.

La “Pizza Busto” potrà essere consumata sia da asporto che con servizio al tavolo; tutti coloro che la consumeranno riceveranno in omaggio un “plus”, la cui tipologia verrà individuata dalle singole attività (bibita, coperto, buono sconto, ecc. …).

Queste le 14 pizzerie che partecipano alla Festa

CAPRI Viale Diaz, 42 – 0331639018

DA MARIO Via Micca,5 – 0331636046

DA MIMMO Via Padre Reginaldo Giuliani, 13 0331630308

DOPPIO ZERO Via Silvio Pellico, 19 0331620585

LA PIAZZETTA P.zza Carlo Noè, 1 0331340674

LA PIAZZETTA DEL GUSTO Via General Biancardi, 23 0331020992

MAMMA Corso XX Settembre, 1 0331848636

OASI MEDITERRANEA Via Lonate Pozzolo, 37/A 0331678350

PIZZA SCOOTER Via Giosuè Carducci, 5 0331623388

PIZZERIA TONY Viale Rimembranze, 32 03311740370

RADICI Via Antonio Pozzi, 15 0331329868

SOLE D’ORO Via Milazzo, 3 0331638094

LA PICCOLA CORTE Via del Bosco, 44 0331624498

LORO VERDE Viale Duca D’Aosta, 14 0331638273