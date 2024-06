Tre nuovi totem culturali per Saronno, il primo alla Colonna della Croce

Tre nuovi pannelli informativi in cristallo per promuovere il patrimonio culturale di Saronno. Lo prevede il progetto “Memoria, arte e comunità”, co-finanziato dalla Fondazione comunitaria del Varesotto e realizzato dall’amministrazione comunale di Saronno, in partenariato con la Società Storica Saronnese.

Ieri, 17 giugno, è avvenuta l’inaugurazione del primo pannello per la Colonna della Croce di via Portici, alla presenza del sindaco Augusto Airoldi, della vicesindaco Laura Succi e dei rappresentanti del Lions Club Saronno Host. Gli altri due pannelli verranno installati per la collezione museale Giuditta Pasta – La Divina con sede a Villa Gianetti e per il Monumento ai Caduti di Libero Andreotti in viale Santuario.

I tre nuovi totem si aggiungono a cinque pannelli già realizzati in passato, grazie ad un’iniziativa del Lions Club Saronno Host per i siti di Casa Morandi, la collezione pittorica dedicata al Chiarismo con sede a Villa Gianetti, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, la Chiesa di San Francesco e il Monumento della Riconoscenza.