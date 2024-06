Un nuovo asilo nido per Jerago

I nuovi fondi dal ministero dell’Istruzione e del Merito consentiranno al paese di Jerago con Orago di dotarsi di un asilo nido: il finanziamento da 576mila euro ricevuto da Roma coprirà due terzi della spesa.

Il punto di partenza, spiega il sindaco Emilio Aliverti, è «una casa con ampio terreno, ricevuti in donazione dal signor Tremea, il cui lascito chiedeva di destinarla a iniziative per persone in difficoltà o a favore dei giovani». La scelta dell’asilo nido risponde al lascito perché rivolta non solo ai bambini, ma anche «a favore delle giovani coppie che hanno bisogno di essere aiutate e affiancate».

L’edificio si trova in via Pilatello, zona nord del paese, e il progetto prevede la demolizione dello stabile esistente e la ricostruzione, minimizzando l’impatto in termini di consumo di suolo (essendo il terreno già edificato). La vicinanza alla maggiore industria del paese e ad altre attività produttive può essere un aiuto logistico per chi lavora in zona, riducendo i tragitti interni al paese.

«Avevamo già previsione di realizzare intervento per asilo nido lì, il finanziamento ci dà una spinta ulteriore» continua Aliverti. «Dobbiamo capire dal punto di vista finanziario come arrivare a copertura totale dell’investimento, che nel suo complesso ammonta a circa 850mila euro». L’occasione è preziosa, da far convivere con scadenze abbastanza stringenti, essendo i fondi legati al Pnrr.