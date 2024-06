Una “smart city“ dove combinare ambiente e tradizioni la proposta di Massimo Gennari per Marzio

«Mi chiamo Massimo Gennari, sono geometra, di 57 anni; precedenti attività amministrative non ne ho ma negli anni ho lavorato molto spesso a diretto contatto con le Amministrazioni Pubbliche anche della Valganna e Valceresio comprendendo quali sono i pregi e le diverse problematiche dei territori delle comunità che la compongono». Si presenta così il candidato di “Fare Ambiente per Marzio“

«Le mie passioni sono la pesca sportiva in torrente con particolare amore verso i torrenti della Valganna stessa. La mia famiglia è composta da mia moglie, Claudia De Meola anch’essa candidata consigliere nonché Presidente di FareAmbiente Varese, 2 figli, 3 cani, 1 tartaruga e Paolino, il nostro canarino».

Le motivazioni della candidatura e in che modo ha scelto la squadra

«La scelta della Candidatura è motivata dalla conoscenza del paese e del suo territorio nonché dai valori fondamentali dell’ambientalismo sostenibile, valori condivisi con FareAmbiente che ha deciso di sostenerci e scendere in campo con la prima lista politica, proponendo un programma particolarmente innovativo e dedicato a Comunità energetiche, Camminabilità, Recupero di storia e tradizioni e varie iniziative dedicate alla qualità della vita nel rispetto del modo che ci circonda. Nella visione globale questo programma dovrebbe essere uno spunto per tutti i movimenti politici e ambientali, e diventare un Modello da completare e replicare. Nel scegliere i componenti della squadra che oggi scendono in campo con me, ho considerato di vitale importanza valutare figure eterogenee ma tra di loro equilibrate e competenti, sono tutti professionisti e veri ambientalisti.

L’idea che mi ha mosso la selezione dei nomi è stata quella di garantire la massima rappresentatività possibile, dunque considerando candidati con età, background e abilità tra di loro diverse.

Una buona amministrazione è fatta sì di persone che conoscono il territorio in cui lavorano, ma sicuramente sono sempre da tenere in considerazione la preparazione e il valore aggiunto che ciascuno di loro porta alla lista al fine di garantire una buona e consapevole amministrazione»

Le prime tre cose che farà a “budget zero“ per il paese una volta eletto

«1. Promozione del volontariato locale: Creerò un programma di volontariato che incoraggi i cittadini di Marzio a partecipare attivamente alla cura del nostro paese. Questo non solo rafforzerà il senso di comunità, ma permetterà di mantenere puliti e ben curati gli spazi pubblici senza alcun costo aggiuntivo. L’obiettivo è quello di creare un corpo di Guardie Ambientali e Zoofile permanente per la salvaguardia della montagna e i suoi abitanti, un vero gruppo di volontari che se ne prenda cura partendo proprio dai residenti che amano il loro territorio.

2. Incontri periodici con i cittadini: Organizzerò incontri mensili aperti a tutti i residenti, dove potranno esprimere le loro idee, preoccupazioni e suggerimenti. Questi incontri serviranno a creare un dialogo diretto e trasparente tra l’amministrazione e la cittadinanza, rafforzando la fiducia reciproca e permettendo di affrontare rapidamente i problemi emergenti.

3. Potenziamento della comunicazione digitale: Sfrutterò i canali social e il sito web del comune per migliorare la comunicazione con i cittadini. Informazioni utili, eventi e aggiornamenti saranno facilmente accessibili a tutti, favorendo una maggiore partecipazione e informazione senza dover investire risorse economiche».

I progetti a medio/lungo termine

«Comunità Energetica di Marzio: Creazione di una comunità energetica rinnovabile per ridurre i costi energetici e aumentare l’autonomia. Questo progetto porterà benefici economici e ambientali per tutti i cittadini.

Marzio Smart City: promuoverò il risparmio energetico e l’adozione di energie rinnovabili. Implementerò soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Revisione delle Politiche Fiscali: Lavorerò per alleggerire la pressione fiscale per famiglie e imprese, introducendo nuovi sistemi di progressività delle imposte che favoriscano l’equità e lo sviluppo economico locale.

Rilancio delle Tradizioni e Culture Locali: Valorizzerò la storia e cultura di Marzio attraverso eventi e programmi educativi, coinvolgendo la comunità per preservare l’identità locale.

Camminabilità Boschiva e Agricoltura Sostenibile: Promuoverò percorsi naturalistici e un’agricoltura a basso impatto ambientale, incentivando il turismo ecologico e le esperienze naturali. Sviluppare programmi di sensibilizzazione e educazione ambientale, nella comunità locale, per promuovere la consapevolezza riguardo alle sfide ambientali e le azioni concrete per affrontarle.

Recupero del Patrimonio Edilizio: Favorirò l’uso di materiali ecologici per la ristrutturazione degli edifici, migliorando il benessere e la salubrità degli abitanti».

In che modo intende convincere i suoi elettori a darle fiducia

«Per guadagnare la fiducia degli elettori, punterò sulla trasparenza, l’ascolto e l’azione concreta. Mi impegno a essere un Sindaco presente, disponibile e attento alle esigenze di ogni cittadino. Credo che i fatti parlino più delle parole, e per questo motivo, voglio dimostrare attraverso azioni concrete e risultati tangibili il mio impegno per il bene di Marzio. Intendo costruire un rapporto di fiducia basato sul dialogo continuo, offrendo sempre risposte chiare e soluzioni pratiche. Voglio che ogni cittadino di Marzio si senta parte integrante della nostra amministrazione e del nostro percorso di crescita. Solo lavorando insieme possiamo raggiungere grandi risultati e trasformare il nostro piccolo paese in un luogo dove tutti desiderano vivere e crescere»