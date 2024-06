Unisciti al futuro del settore della ristorazione veloce con Manpower: opportunità di lavoro a Luino

Manpower, agenzia per il lavoro presente in tutta Italia e in oltre 80 paesi nel mondo, sta collaborando con l’azienda leader mondiale della ristorazione veloce per un ambizioso progetto di reclutamento per l’apertura di un nuovo ristorante a Luino.

Le figure professionali ricercate includono:

Addetti ristorazione di CUCINA : per la preparazione dei prodotti.

: per la preparazione dei prodotti. Addetti ristorazione di SALA: per accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù, assicurandosi che possano vivere un’esperienza piacevole all’interno del ristorante.

Per il ristorante di Luino siamo alla ricerca di 50 persone con una buona conoscenza della lingua italiana, in grado di lavorare in team e con un forte orientamento alla cura del cliente.

Siamo in grado di garantire un’ampia flessibilità oraria, con la possibilità di lavorare full time o part time. Se possiedi queste caratteristiche e desideri lavorare in un ambiente dinamico e innovativo, Manpower ti offre l’opportunità di crescere e sviluppare le tue competenze.

Come Candidarsi

Non perdere questa occasione unica di far parte di un settore in continua espansione.

Candidati subito cliccando qui oppure contatta l’ufficio di Manpower alla mail selezione.ristorazione@manpower.it e sarai ricontattato per fissare un colloquio conoscitivo