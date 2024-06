Un’opportunità per i giovani: 3.852 posti per i nuovi carabinieri, come partecipare al concorso

Dal 28 maggio al 26 giugno è possibile partecipare al concorso pubblico per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso è aperto anche ai civili, rendendo l’opportunità accessibile a un ampio numero di candidati.

I posti sono principalmente distribuiti come segue: 2.675 riservati a volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a 28 anni; 1.145 riservati a cittadini italiani che non abbiano superato il 24° anno di età. Per facilitare la preparazione dei candidati, è disponibile una nuova versione dell’applicazione web “Simulatore concorsi”. La piattaforma offre diverse modalità di esercitazione, incluse prove a tempo e test didattici.

STORIA

I carabinieri sono stati istituiti il 13 luglio 1814 con le Regie Patenti, attribuendo loro il compito di difendere lo Stato e mantenere l’ordine pubblico. Sin dalle origini, hanno goduto del privilegio di essere il primo Corpo dell’Armata di terra, una distinzione mantenuta anche nell’Esercito del Regno d’Italia. Questa doppia natura di forza militare e di pubblica sicurezza è stata consolidata e riconosciuta nel tempo. Nel corso degli anni, si è reso necessario aggiornare le norme che regolano l’Arma dei Carabinieri per adeguarle ai cambiamenti della società e delle forze di polizia. I Decreti Legislativi del 5 ottobre 2000 hanno riorganizzato l’Arma, confermandone il ruolo di Forza Armata e definendone i compiti militari. Queste modifiche, integrate nel Codice dell’Ordinamento Militare del 2010, hanno migliorato l’efficienza operativa, concentrando le risorse sulle Stazioni e ottimizzando la distribuzione delle competenze tra i vari livelli gerarchici.

L’ORGANIZZAZIONE

I Carabinieri dipendono da diverse autorità in base ai loro compiti. Come Forza armata, rispondono al Ministro della Difesa tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa per compiti militari, tra cui la polizia militare, la sicurezza delle Forze armate, la partecipazione a operazioni all'estero e la protezione delle ambasciate italiane. Come Forza di polizia, dipendono funzionalmente dal Ministro dell’Interno per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per la difesa di interessi collettivi, alcuni reparti dei Carabinieri dipendono funzionalmente dai Ministri di riferimento come quelli del Lavoro, Salute, Ambiente, Beni Culturali, Politiche Agricole e Affari Esteri. Altri reparti rispondono a specifici Organi o Autorità nazionali, tra cui la Presidenza della Repubblica, il Senato, la Camera dei Deputati, e la Corte Costituzionale. Infine, per le attività di polizia giudiziaria, i Carabinieri dipendono dall’Autorità Giudiziaria secondo le norme di procedura penale.

Il concorso rappresenta una significativa opportunità di carriera per i giovani italiani, offrendo stabilità economica e la possibilità di servire il paese in uno dei corpi con maggior prestigio. Dopo sei mesi dall’arruolamento, si consegue la nomina di “carabiniere allievo”. Lo stipendio iniziale netto è di circa 1.300 euro mensili.

Link al bando: https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso- pubblico-per-esami-e-titoli-per-il-reclutamento-di-3852-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale- del-ruolo-appuntati-e-carabinieri-arma-carabinieri