I food truck di Urban Lake Street Food invadono il lungolago di Arona

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno la Pro Loco Arona riporta sul lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini una grande festa, con Urban Lake Street Food.

Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione con eventi collaterali tra dj set e musica live, esibizioni di artisti di strada e giochi e laboratori per i bambini, il tutto con ingresso gretuito e orario continuato.

Un evento a cura di Pro Loco Arona con il Patrocinio del Comune di Arona e realizzato in collaborazione con Chocolat Pubblicità.

Food truck

Più di 25 tra punti beverage, la Spritzeria On the Road e food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, eventi musicali tra dj set e live set.

Quest’anno tante tante novità tra cui 7 nuovi food truck, ma eccoli nel dettaglio:

PIRATE ON THE ROAD – cartoccio di pesce fritto

ZUCCHIATI FOOD – bombette pugliesi

AWAKTE ZAPEROCO – cucina messicana

ITALIAN BACKERY – dolci americani

ZUCCHIATI FOOD – arrosticini abruzzesi

PICANHAS CUBE – la vera picanha brasiliana

SACCOCCIA ROMANA – il vero panino romano

IL CANNOLLO ECCELLENZA SICILIANA – il nome parla da se

WONDERFOOD –la pinsa romana

BILLI’S – hamburgeria toscana DOC

LAS BRAVAS – paella e cucina spagnola

AL TOSKANO – panini con cinta sense e pulled pork

CHURRITOS – churros

NANNINELLA – pizza fritta napoletana

WONDERFOOD EXPERIENCE IL SICILIANO – arancini, pane cunzato, e molto altro

Le novità 2024

STRACOTTERIA – gli stracotti più buoni del mondo

FOCACCERIA DEL PONTE – la vera focaccia genovese

STOP OVER – Bao e cucina fusion

TRUFFLE TRUCK – piatti vari a base di tartufo

PATATINA FOOD TRUCK – nugett e patatine fritte

MARE IN CITTÀ – torna in piazza il polpo alla brace

ZUCCHIATI FOOD – smash burger

Gli eventi e la grande musica di Urban Lake Street Food

Si parte venerdì 21 alle 18.00 dal nuovo corner Street Music Experience con il Dj Set di Carlo Conti DJ a seguire alle 21.00 fino a chiusura si balla con Bonfanti DJ.

Sabato 22 sarà una serata da non perdere con la live Dance Anni ’70 e ’80 con le ballerine sui pattini luminosi e il dj set a cura di Missin Red e dalle 21.00 fino a chiusura la grande musica di Lorenzo Poletti.

Domenica 23 il doppio Live Set di Martina Zaghi alle 13.00 e alle 18.00 per chiudere ballando con il Dj Set di Kapu DJ.