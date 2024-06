Varese avanza verso la sostenibilità: arrivati i primi bus elettrici del Comune

A Varese sono arrivati due dei nove bus elettrici – full electric – che il Comune ha acquistato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Si tratta di mezzi per il trasporto pubblico, per un valore complessivo di 5 milioni di euro, ottenuti attraverso progetti mirati allo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e flessibile. Gli altri sette bus sono previsti in arrivo entro la fine di giugno.

Una nuova era per il trasporto pubblico

L’introduzione di questi autobus segna un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica del trasporto pubblico cittadino. Man mano che arriveranno, gli autobus saranno sottoposti alle procedure di immatricolazione e alle prove funzionali necessarie per la messa in strada. Una volta completate, i nuovi bus entreranno in servizio sulla rete del trasporto pubblico di Varese.

Grazie all’utilizzo di questi nove autobus elettrici, si prevede di evitare l’emissione in atmosfera di circa 8.000 kg di NOx, responsabili della formazione di PM10 secondario, e di 250 kg di PM10 primario. Questo risultato si somma ai benefici ottenuti dal rinnovamento della flotta già avviato con l’introduzione di 11 mezzi ibridi, che hanno permesso di risparmiare annualmente 400 tonnellate di CO2 e 4 tonnellate di inquinanti atmosferici come PM10 e NOx.

Le dichiarazioni delle autorità

Il Sindaco Davide Galimberti: “Da oggi Varese fa un grande balzo in avanti in termini di sostenibilità e innovazione del trasporto pubblico,” ha dichiarato il sindaco di Varese Davide Galimberti. “Grazie ai nuovi bus elettrici, aggiunti agli 11 ibridi già in servizio, abbiamo una delle flotte più giovani d’Italia, sostenibile e con dotazioni tecnologiche innovative. Inoltre, i fondi del PNRR che abbiamo ottenuto si trasformano in realtà, migliorando la qualità della vita nella nostra città”.

L’assessore Civati aggiunge: “L’arrivo dei primi bus elettrici che presto viaggeranno sulle strade varesine è un risultato importante per la città,” ha aggiunto l’assessore Andrea Civati. “Le risorse del PNRR ci consentono di proseguire con il cambiamento di Varese sotto tanti aspetti, dalla mobilità sostenibile alle scuole, fino agli spazi per la socialità. Oggi vediamo i frutti del lavoro svolto per migliorare sempre di più la vita dei cittadini”.

Le caratteristiche tecniche dei nuovi bus

I nuovi autobus full electric sono modelli silenziosi, privi di emissioni, dotati di un design moderno e a basso costo di esercizio. Possono essere utilizzati fino a 24 ore consecutive, grazie alle loro soluzioni tecniche innovative e all’avanguardia che favoriscono la mobilità sostenibile cittadina. Il loro basso livello di emissione di rumore e vibrazioni li rende particolarmente adatti per l’uso nei centri urbani.

La sostituzione di nove autobus con modelli elettrici permetterà di evitare l’emissione di circa 8.000 kg di NOx e 250 kg di PM10, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo alla salute pubblica.

Il futuro della mobilità a Varese

La realizzazione di questi interventi è resa possibile dai finanziamenti del PNRR. Oltre 8 milioni di euro di investimenti sono dedicati allo sviluppo della mobilità sostenibile, permettendo di implementare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con nuovi interventi cruciali per una mobilità cittadina sempre più efficiente dal punto di vista ambientale, economico e sociale.