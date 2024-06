Varese-Campo dei Fiori, ultimi giorni per iscriversi. La VAMS punta a quota 100

La 33a edizione della Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori è sempre più vicina: la rievocazione aperta alle auto d’epoca più conosciuta e importante della provincia andrà in scena tra sabat0 29 e domenica 30 giugno dopo un prologo facoltativo previsto per venerdì 28.

Galleria fotografica Verso la Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori 2024 4 di 8

Le iscrizioni sono ancora aperte ma stanno per terminare: fino a ora sono stati oltre 80 gli equipaggi che hanno aderito alla prova voluta e organizzata dalla VAMS (il Club Varese Auto e Moto Storiche) e che percorreranno le strade di ben 44 Comuni del medio e alto Varesotto a bordo di vetture costruite tra il 1930 e il 1976. A esse si uniranno le “trentennali” sportive nate entro il 1994.

Tra le prime adesioni ci sono quelle di un gruppo di auto anteguerra che valorizzano l’evento valido per il tricolore Asi, disputato sia con crono meccanici sia elettronici: dalla Fiat 508 sport spider alla Singer Le Mans, 508 C Coupé e MG J2 poi Riley Brooklands e l’Alvis 12/70 special da GP per chiudere il gruppo con Lancia Aprilia e Ardea.

Del periodo del dopoguerra tanti esemplari presenti: dalla Citroen Traction Avant B alla MG TF, dalla spider Austin Healey alla minuscola ma ammirata Fiat 500 A Topolino alle sontuose Lancia Flavia Coupé e Jaguar XK 150 Ots. Tra le sportive ampio ventaglio di casa Porsche: 356, poi 911, 912 e 914, oltre a quattro esemplari di Karmann Ghia Cabrio, tre mini Cooper, tre Mercedes Pagoda e 250 ed altrettante Triumph TR3.

Sport e vittorie rally saranno evocate dalla presenza di Fiat 131 Abarth Rally, Beta Montecarlo, Fulvia Coupé Montecarlo: in uno speciale corner celebrativo campeggeranno Lancia Stratos e Autobianchi Ranabaut, gioielli disegnati da Marcello Gandini (oltre a Miura, Countach ecc) per carrozzeria Bertone.

Il prologo del venerdì sera sarà un Memorial dedicato a Enzo Bellardi, ex presidente del club VAMS. Sabato le vetture partiranno da mezzogiorno in avanti da piazza Monte Grappa: il programma prevede poi le cronoscalate a 30 all’ora di media tra Sacro Monte e Campo dei Fiori, il concorso d’eleganza all’interno del castello medievale di Somma Lombardo, alcuni pit stop (a Golasecca, in riva al lago a Cadrezzate, al Belvedere di Azzate) e lo spettacolare match race del sabato sera con il pubblico ad applaudire le sfide nel centro di Varese. Domenica il menu si consuma tra Valcuvia, Valganna, Porto Ceresio poi Lavena Ponte Tresa e il circuito cittadino di Luino con gran finale e premiazione nell’ambientazione liberty del Palace Grand Hotel Varese.

La novità 2024 è la “Coppa Tre Laghi Light”, passeggiata con le auto storiche senza salite e discese, su un percorso agevole e comprensiva di visite guidate nei musei di Laveno Mombello, Luino e Maccagno. Una scelta che permette anche agli appassionati di auto d’epoca, senza però velleità sportive, di prendere parte a una delle manifestazioni che hanno fatto (e stanno facendo) la storia italiana di questa disciplina.