Varese, spaccio in piazza Repubblica a due minorenni, assolto per “tenuità del fatto”

Due cessioni di sostanze, verosimilmente hascisc, e non proprio poco: 30 grammi in un caso, 40 in un altro a due differenti acquirenti in pieno centro a Varese. È quello “spaccio al minuto“ che le forze dell’ordine cercano di colpire ma con grande difficoltà per via della scaltrezza dei venditori che a seconda della sostanza si ingegnano per occultare, custodire e al momento giusto smerciare stupefacenti.

In questo caso si tratta di vendita di hascisc, il fumo che è reperibile a seconda delle piazze dai venditori a disposizione della clientela. Non importa se minore: l’importante è vendere.

Proprio come accaduto 3 anni fa in piazza Repubblica a Varese quando un venditore straniero, di origini nordafricane, era accusato di aver spacciato a due minori una discreta quantità di hascisc. Accuse che sono progredite sul piano processuale che ha portato alla sentenza di giovedì mattina. La pubblico ministero Maria Claudia Contini ha chiesto una condanna di un anno e 4 mesi per l’imputato mentre il difensore d’ufficio avvocato Barbara Iacovissi ha chiesto l’assoluzione, invocando la mancanza di formazione della prova riferibile al preciso quantitativo di sostanza drogante all’interno dello stupefacente, e in subordine l’applicazione del “quinto comma“, cioè una sorta di attenuante che può venir invocata in determinate circostanze legate a quantità e qualità di droga.

Il processo si celebrava dinanzi al giudice collegiale dal momento che si trattava di una fattispecie legata all’aggravante dello spaccio a minori, che teoricamente complica la posizione dell’imputato esponendolo a pene potenziali più elevate.

Alla fine il giudice Andrea Crema ha assolto, applicando l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dall’articolo 131bis del codice penale.