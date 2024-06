VeroWheat è uno di quei posti che, una volta scoperti, si ha la forte tentazione di tenere segreti e non raccontare a nessuno. Questa piccola pizzeria, nascosta nel borgo di Caidate a Sumirago, si trova lontano dalle vie trafficate della provincia. Un luogo quasi nascosto, che aumenta la sorpresa della sua scoperta.

Galleria fotografica VeroWheat: la pizza gourmet che non ti aspetti è a Caidate ma anche a bordo di un’Apecar 4 di 30

La pizzeria si trova negli spazi storici dell’antica cooperativa del circolo del paese, un luogo dove si va non solo per la pizza, ma soprattutto per la sua anima rappresentata indiscutibilmente dal “Vitto” e dalla “Vero”.

Il primo, Vittorio, è lo chef che sta dietro al forno, paziente custode di un impasto a lunga lievitazione e appassionato creatore di nuove ricette e pizze gourmet. La seconda, Veronica, ha la più preziosa delle doti per un luogo dove mangiare: quello di farti sentire in quella pizzeria come nella cucina di casa.

Sono loro “il papà e la mamma” di VeroWheat, una pizzeria nata dai loro sogni ormai dieci anni fa, quando il circolo di Caidate era alla ricerca di un nuovo inquilino. Da allora, era il 2014, si sono guadagnati un indiscusso successo pizza dopo pizza, grazie a una strepitosa cura dei clienti e dei dettagli.

Gli spazi della cooperativa sono stati sapientemente arredati e gli angoli, sia nuovi che vecchi, della corte interna sono stati recuperati e resi accoglienti si d’inverno al coperto che d’estate con il bellissimo giardino. A dimostrazione della continua passione per il loro lavoro, continuano a sfornare novità. L’ultima arrivata è la nuova pizza Apecar.

La nuova pizza Apecar di VeroWheat

Un’idea che girava da tempo nella testa di Vitto, capace ancora di emozionarsi di fronte ad ogni pizza sfornata ma anche di coltivare la sua ambizione: «Questa pizzeria è la nostra casa ma mi piaceva l’idea di portare la mia pizza anche fuori da qui e farla assaggiare anche a chi da VeroWheat non ci è ancora stato – spiega Vittorio -. Così nasce il progetto dell’Apecar, un mezzo costruito ad hoc con dettagli all’avanguardia, attrezzato con il forno a legna e tutto il necessario per stendere e cucinare le nostre nuove pizze gourmet e a portafoglio».

Nonostante una stagione inclemente dal punto di vista meteorologico, la nuova Apecar è già stata inaugurata. Oltre a eventi privati e feste di paese, la potete trovare ogni giovedì sera in un luogo mozzafiato della provincia: l’Equirelais di Bodio Lomnago. Per tutta l’estate, dalle 18, sarà pronta a sfornare pizze calde e servire ottimi drink.

Dove si trova VeroWheat

VeroWheat è a Caidate di Sumirago in via Garibaldi 1. È aperto a pranzo e a cena da martedì a venerdì mentre è aperto solo per cena il sabato e la domenica.

Telefono: 0331 655264

Facebook | Instagram