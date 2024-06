Verso il ballottaggio a Malnate, Damiani e Cannito si preparano alla sfida finale

Il primo turno elettorale a Malnate ha fatto “avanzare” al ballottaggio Sandro Damiani (candidato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Malnate Ideale e Lega) e Nadia Cannito (Pd e tre liste civiche). Sarà uno di loro due il prossimo sindaco di Malnate, con il secondo turno di urne aperte previsto per domenica 23 (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15) con lo spoglio che inizierà subito dopo. Già nella serata di lunedì in serata si saprà quindi chi sarà il nuovo primo cittadino di Malnate, se l’avvocato esponente del centrodestra o la professoressa candidata del centrosinistra.

Intanto in città le domande più frequenti riguardano possibili apparentamenti, con le altre due candidate Irene Bellifemine e Paola Cassina che potrebbero far pesare le proprie percentuali (rispettivamente il 24,33 e il 16,64) per far spostare l’ago della bilancia. Damiani e Cannito, infatti, hanno chiuso il primo turno staccati di poche centinaia di voti (2383 per il centrodestra con il 31,38% di preferenze contro i 2100 voti e il 27,65% per il centrosinistra) e la partita sembra essere decisamente aperta.

Sull’argomento però i due candidati non si espongono e sembrano voler evitare accordi ufficiali. «È necessario, prima di tutto, andare a votare perché è importante far valere la propria voce – spiega Sandro Damiani -. Dare il proprio voto è fondamentale, altrimenti si lascia spazio alle persone che pensano di non importi andare a votare. Riguardo a possibili apparentamenti, non perché io non voglia farli, ma mi sembra che non ci sia la volontà. Ci sono degli approcci di indicazioni ma non veri e propri accordi».

Anche da parte del centrosinistra al momento non sembra esserci spazio per delle aperture: «L’apparentamento lo facciamo con i cittadini – commenta Nadia Cannito – anche perché la squadra che ha lavorato con me sarà quella che entrerà compatta nell’amministrazione. Lavoreremo sulla parte di cittadini che ancora non abbiamo convinto e l’attività di questi giorni sarà orientata proprio in questa direzione».